高中歷史課本與習近平同調？綠議員轟無異支持一國兩制

2019-06-21 16:54

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市議員李啟維今天抨擊高中歷史課本支持一國兩制，他說，在一片喊打聲中，連高雄市長韓國瑜都聲明反對「一國兩制」，但不可思議的，高中歷史課第一冊新課本，卻悄悄推出與習近平同調，稱開羅宣言宣示日本必須將東北及台灣、澎湖列島歸還中國，無異支持習近平「一國兩制」的論調。

民進黨台南市議員李啟維、前議員李文正及前中興大學企管系副教授、台灣臨時政府總召集人沈建德今天在台南市議會民進黨團召開「高中歷史課本支持一國兩制」記者會，針對根據12年國教課綱編輯的高中歷史課竟然支持一國兩制提出抨擊。

李啟維、李文正及沈建德等人表示，習近平年初宣稱，中國大陸和台灣同屬一個中國，堅持「一國兩制」。總統蔡英文當天回應，反對一國兩制，可是教育部管的歷史課本，却支持不實的「開羅宣言」，等於支持習近平「一國兩制」，打臉蔡英文。

他們表示，像最近出版的泰宇高中歷史課第一冊，它的舊版課文寫，「開羅會議，發表宣言，宣布戰後台灣歸還中華民國」。現在依照12年國教課綱，編出來的新版課文敘述，「開羅宣言宣示，日本必須將東北及台灣、澎湖列島歸還中華民國」，又寫「1945年10月25日，中華民國宣佈，根據開羅宣言、波茨坦宣言，光復台灣」。

沈建德表示，開羅宣言的國際法效力是由權威單位決定，非由歷史課本，歷史課本的本分應對史實負責。開羅宣言並未無將台灣交給中國，事實非常明確，不容捏造。

李文正說，不管開羅宣言有無國際法效力，台灣都沒交給中國。我們的歷史課本偽造歷史，上屆市議會有決議並行文教育部，他也送交了許多公文給教育部抗議此事，但到頭來還是編出「一國兩制」的課本，誰該負責？

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法