長榮空服罷工》工會：已逾1400名空服員投入罷工

2019-06-21 13:57

〔記者李雅雯／台北報導〕長榮航空空服員罷工，根據桃園市空服員職業工會統計，繳交出「3寶」（護照、台胞證、工作證）的證件份數已逾1400份，工會強調這是決心的展現，與資方的協商管道始終敞開，長榮航空若沒有善意要做協商，工會願意先拜會行政院，由官方進行溝通，讓勞資爭議早日落幕。

工會將在今天下午2點召開罷工進度對外說明會，主述反對長榮航空暴力衝撞罷工糾察線與網路不實抹黑，根據會前所發出的資料顯示，工會收取的證件份數已經超過1400份，相當於目前已有超過1400名空服員投入罷工行動。

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