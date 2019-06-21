醫訊》顏面骨折無痕內開手術 車禍臉部不留疤

2019-06-21 16:33

〔記者歐素美／台中報導〕55歲陳姓男子因車禍造成右側顏面骨折，經童綜合醫院整形外科醫師蔡穎瀚檢查，確診為右邊顴骨骨折導致塌陷，安排進行顏面骨折無痕內開手術，住院一週後即返家休養，臉部不留疤。

童綜合醫院整形外科醫師蔡穎瀚表示，陳男因車禍外力重擊，造成右側顴骨與眼眶骨骨折，採用傳統重建手術，患者臉部將留下明顯傷痕。經與患者及家屬討論後，決定使用顏面骨折無痕內開手術進行顴骨重建。

手術是從患者的眼瞼內側進入，使用骨板將移位的顴骨固定回原位，術後看不到傷口，住院一週後即可返家，兩週後再回診，復原良好，外觀完全沒有異樣。

蔡穎瀚指出，顏面骨折手術因外觀問題，通常都會將切口藏在不明顯的位置，如口內、髮際線等處，因陳男的骨折位置靠近眼部，因此選擇從眼瞼內進入，將斷裂且位移的骨頭回復到原位，再利用骨板將復位後的骨頭固定住，避免在臉上留下明顯傷痕。

顏面骨折通常因車禍、遭受攻擊與運動傷害等外力或撞擊造成，受傷後除了第一時間的顏面腫脹外，還需檢查是否有腦部或眼睛受傷，蔡穎瀚呼籲民眾若需要進行顏面手術，須尋求專業整形外科醫師的診視，並與醫師充分溝通，微創無痕內開手術可避免在臉部留疤，術後只要遵守醫囑進行良好護理，即可避免感染。

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