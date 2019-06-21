苗栗台13甲線彼岸橋改建 22日中午起封閉42小時

〔記者彭健禮／苗栗報導〕公路總局苗栗工務段，正辦理苗栗縣台13甲線造橋、後龍路段道路拓寬工程，22日中午12點起到24日上午6點，因進行後龍鎮台13甲線12K+920彼岸橋改建工程所需，施工期間全線封閉，請用路人改道。
苗栗工務段表示，22日中午12點至24日上午6點，因辦理彼岸橋橋面板澆築養護作業，為避免車行振動影響混凝土握裹力，暫停橋梁通行車輛，封閉彼岸橋。
封閉期間請用路人遵從現場指揮改道行駛新港三路、高鐵一路、新港二路車道，造成用路人之不便，尚祈見諒。
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者彭健禮／苗栗報導〕公路總局苗栗工務段，正辦理苗栗縣台13甲線造橋、後龍路段道路拓寬工程，22日中午12點起到24日上午6點，因進行後龍鎮台13甲線12K+920彼岸橋改建工程所需，施工期間全線封閉，請用路人改道。
苗栗工務段表示，22日中午12點至24日上午6點，因辦理彼岸橋橋面板澆築養護作業，為避免車行振動影響混凝土握裹力，暫停橋梁通行車輛，封閉彼岸橋。
封閉期間請用路人遵從現場指揮改道行駛新港三路、高鐵一路、新港二路車道，造成用路人之不便，尚祈見諒。