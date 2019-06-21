守護台灣最後500隻石虎 中市推「石虎保育條例」

2019-06-21 14:15

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中城市吉祥物石虎家族與歐米馬，今（21）日陪同市長盧秀燕前往議會「拜碼頭」，吉祥物拿著Q版大頭照的名片向議長張清照、副議長顏莉敏請託支持，希望下個議期將送議會審查的「台中石虎保育自治條例」能順利通過。

台灣剩下不到500隻石虎，前市長林佳龍積極推動石虎保育，市府去年擬訂「石虎保育自治條例」草案，市議會法規委員會當時審查，因現場藍營議員3名、綠營2名，結果未通過，要求農業局修正擇期再審；今年6月初「苗栗縣石虎保育自治條例」草案被國民黨議員杯葛而胎死腹中，引起全國譁然。

市議會正在審查追加減預算，盧秀燕今率石虎家族與歐米馬前往拜會，希望議員支持通過，讓新政策7月上路，吉祥物手拿Q版名片與「議員大大您好！」、「請多多指教！」等應援手拿牌，可愛俏皮的模樣，萌翻全場。

市府農業局表示，市府對石虎保育相當重視，更領先全台提出石虎保育自治條例草案，去年已2次送議會審查，現正依議會審查意見，請台灣石虎保育協會辦理石虎族群與棲地調查工作，也進行石虎重要棲地或廊道調查。

農業局表示，專家調查發現，后里、東勢、新社、霧峰與太平等地區皆有石虎蹤跡，日前東勢石壁坑路發現路殺石虎遺體，顯示石虎保育已刻不容緩，待完成調查工作後，將依結果檢討修正石虎保育自治條例草案內容，預計下個議期再提送議會審查請求支持。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法