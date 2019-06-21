茶不能當水喝 長期飲用恐增加腎結石風險

2019-06-21 13:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕喝茶水不代表喝水，一位六旬男子長期以茶代水，竟然在輸尿管鏡各有一顆0.7~0.8公分結石，阻塞造成腎水腫，醫生呼籲民眾要喝白開水，長期以茶代水大量飲用的話，恐怕會增加腎結石的風險。

63歲何姓男子平日愛喝茶，常常當水喝，5月底發現上廁所出現血尿。趕緊至長安醫院泌尿科就診，經X光檢查發現兩側輸尿管鏡，各有一顆0.7~0.8公分結石，阻塞造成腎水腫，在透過「輸尿管鏡碎石取石術」，以體內碎石機將結石震碎，術後3週復原狀況良好，已不見血尿情形。

何姓男子表示，年輕30多歲時就曾發生過一次結石，不過當時吃藥自行排出。沒想到30年後又再次復發，打過二次體外震波都沒效。因雙側輸尿管各有一顆結石，有腎水腫情形且卡的比較緊，經「輸尿管鏡碎石取石術」治療，已不見血尿，他說，平常都喝茶葉很少喝水，經過這次教訓，以後真的要多喝水了。

長安醫院泌尿科醫師石宏文表示，一般而言，9成腎結石患者都是鈣結石，建議患者要多喝水，但千萬別以為喝大量的茶就等於有多喝水，因為茶富含草酸，將會增加草酸鈣形成的風險。

石宏文說，雙側輸尿管結石同時塞住的機率並不高，通常是剛好同一時間從腎臟掉下來。若不小心兩邊都塞住，腎功能將受到影響，可能因為阻塞產生腎水腫、發炎，甚至功能萎縮，造成永久性傷害。

石宏文表示，何姓男子很幸運及早治療，透過「輸尿管鏡碎石取石術」，在全身麻醉下，將內視鏡經由尿道進入輸尿管，在輸尿管找到結石後，以體內碎石機將結石震碎，再使用結石夾清除較大結石碎片，並植入暫時性雙J導管以保持輸尿管暢通，若術後沒有明顯不舒服，大多數患者在術後2~3天即可出院。

石宏文指出，結石發生率佔台灣總人口的8~10%，夏季更是結石的高峰期，建議民眾平日要多喝水，不要吃太鹹食物、飲食要均衡，以及適當的運動。

尤其是有結石體質的人，更要特別注意，一旦出現腰痛及血尿症狀，要盡快就診及處理，千萬不要以為不痛就錯過治療黃金期，以免造成腎臟永久性的傷害。

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