台2線基金公路假日必塞 各方意見紛陳

2019-06-21 12:22

〔記者林欣漢／基隆報導〕台2線基金公路路段銜接台62線萬瑞快速道路和國道3號，是往返北海岸金山、萬里地區的必經道路，每逢假日大量車潮湧入，交通壅塞，交通部公路總局昨晚開說明會提出改善措施，短、中期先移除中央分隔島實施調撥車道，提高車輛容量，長期則規劃設置高架道路。過程中議員及地方民代對長期方案意見紛陳，公路總局表示，會將意見帶回納入評估。

公路總局第一區養護工程處說明，短期將先把台2線55、56公里瓶頸路段的中央分隔島打除，讓往基隆方向可增加1車道，預計7月完成設計，年底前完工。中期部分，會打除基金二路中央分隔島及縮減東側人行道，將目前的雙向雙車道及兩機慢車道，調整為雙向四車道，增加容量減輕車流壓力。

長期方案則是從台62線萬瑞快速道路設置高架道路，讓車流能直接前往金山、萬里，不會再進入基金路段，共有三個方案，分別是跨越基金二路延伸銜接萬里漁港、跨越基金二路延伸銜接萬里漁港長隧道、跨越基金二路延伸銜接台2線湖海路口前。其中，方案一和方案二皆為跨越基金二路後，經中崙里、內寮里直接銜接萬里地區。

討論過程中，地方居民對短、中期方案較無意見，對長期方案則看法多元，市議員鄭愷玲說，短、中期方案是目前居民最想看到的；市議員張之豪也說，原則上贊成短、中期方案，不過，鄭、張兩人都認為，長期方案要從長計議，尊重居民意見。

市議員陳薇仲建議，可以從大眾運輸的角度，提供更多直達萬里、金山的運輸選擇、直達方式，找出更友善的方法改善交通雍塞；當地新崙里長林金龍希望朝對居民影響最小方向進行；中崙里長李源林則說，長期三個方案施工冗長，會影響居民生活品質，建議另外研究新的外環道，讓車流直達萬里。

立委蔡適應表示，他推動基金公路今年起由中央直接管理，公路總局也在他的要求下，答應在今年年底前全段刨鋪，提升道路品質，基金公路長期塞車的問題，也是他要求公路總局積極來研究處理，而因為過去台62線交流道已經帶來大量車潮，所以他也建議公路總局未來的快速道路延伸道路，不要從中崙里的位置銜接，另覓直達萬里的延伸道，減少車流匯入基金公路，降低對居民生活的影響。

陳貴芳說，長期方案的可行性研究主要還是廣納各方的看法，目前公路總局持開放的態度，會將意見帶回做為改善交通的參考依據。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法