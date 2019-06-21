長榮空服罷工》工會：不設定時間表、將長期抗爭

2019-06-21 11:55

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市空服員職業工會發動長榮會員罷工、今天進入第2天行動，工會成員今天到市府抗議偏袒長榮，工會秘書長鄭雅菱強調，2年來長榮協商毫無誠意，是造成罷工主要原因，呼籲長榮重啟談判，對於罷工時間，工會不設定時間表、並進行長期抗爭打算；勞動局勞資關係科長張哲航除代表市府接受陳情，強調絕無偏袒情事。

張哲航除強調未偏袒任一方外，也表示，工會是依法取得罷工權，勞動局尊重工會依法實施罷工及設置糾察線之權利，最後也呼籲長榮航空應尊重工會依法行使罷工糾察線權利外，也請勞資雙方持續理性溝通，共同尋求解決方案。

至於工會質疑調查報告偏袒資方，並未請所有委員簽名一事，勞動局人員表示，當初是聘請專業人員到長榮進行調查，原本要做為第三次勞資爭議調解佐證，只是調查報告未出爐後，第三次勞資爭議調解就不成立，該報告才未給所有委員簽名。

警方表示，罷工糾察線僅留下側門、後門可供行人、小客車進出，勞動局也認定罷工糾察線合法，只是長榮航空的員工大客車無法從側門、後門進出，必須從大門進入公司才引衝突，經蘆竹分局協商後，工會同意在大門開放一個出入口，另外工會可以在大門前搭棚。

工會成員是在秘書長鄭雅菱帶領下到達市府陳情抗議，除認為當初調查報告偏袒資方外，還認為昨天在長榮南崁航運大樓門口拉起的罷工糾察線，資方意圖衝撞，還對員工怒罵、潑水，動作不合法，而桃園市政府立場明顯偏向資方，在表達訴求後，還帶領會員繞市府一圈，並高喊「桃園市政府、勿偏袒長榮」。

鄭雅菱受訪時表示，工會不是無預警罷工，因為兩年來協商20多次，長榮航空毫無誠意，造成旅客不便、非常抱歉；另長榮空服員不僅薪資低、長期過勞，是此次9成會員同意罷工投票主因，如今已經有1000多位會員繳交證件、參加罷工，也呼籲長榮重啟協商，但工會也有長期抗爭的打算。

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