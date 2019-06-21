「政府服務獎」榮耀 南市觀旅局、歸仁地政所獲肯定

2019-06-21 12:03

〔記者蔡文居／台南報導〕行政院國家發展委員會20日公布第2屆「政府服務獎」得獎機關，台南市政府在177個參獎機關中脫穎而出，榮獲第2屆「政府服務獎」兩大類獎項的亮眼成績。其觀光旅遊局以「台灣第一溫泉在你家－臺南溫泉產業創新價值提升計畫」獲得專案規劃類獎項；歸仁地政事務所則獲得整體服務類獎項的肯定。

市府研考會表示，為實現「做得更好，過得更好」的為民服務理念，研考會每年輔導各機關參加國家發展委員會「政府服務獎」，逐步提升為民服務品質，營造以民為本的有感市政。

本次得獎單位南市觀光旅遊局，為了提升溫泉產值及打造溫泉產業的永續發展，成立官方溫泉取供事業，將原由私人獨佔的溫泉水源轉化為資源共享的公私協力合作模式，成為全國第一個將溫泉水源公有化的城市，也是全國第一個全市合法溫泉業者皆取得「溫泉標章」的城市，並以溫泉高值計畫輔導民間開發溫泉相關商品，大大提升溫泉產值。

另外，獲得整體服務類獎項的歸仁地政事務所，針對地區人口結構提供適地適所的多元化服務，首創「高齡友善多元服務鐵馬行」，以感動貼心的服務突破地域限制，更研發「土地複丈外業資料管理系統」，成為地政界學習的標竿，以有限的人力發揮無限的量能，獲得為民服務最高榮譽的肯定。

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