消防尖兵夏令營 學救災防溺報名囉

2019-06-21 11:22

〔記者何玉華／新北報導〕暑假消防小小尖兵夏令營，學救災、體能訓練、防溺宣導，今天下午2點啟動報名，至24日下午5點整，過往每每秒殺，今年則採取電腦隨機抽籤，於26日下午2點抽出各梯次參加名單，報名順序不受影響。

新北市消防局長黃德清說，今年共在7個場地舉辦14場次，總計提供2800個名額給國小學童，透過防災知識的學習，希望提升下一代的防災意識；參與活動的學童，都能獲得得多功能防災背包，讓學童們防災「包」安全，安全「包」身上、回家「包」平安。

7個場地包括中和南山高中、新店北新國小、蘆洲國民運動中心、樹林柑園國中、新莊新泰國中、汐止秀峰高中、板橋國民運動中心。

消防局指出，夏令營活動將吉祥物「犀牛哥」融入防災遊戲和情境模擬道具，設計5站消防闖關活動，包含宣導教具操作、體驗救災橫渡、消防體能訓練、暑期必備防溺宣導外，有別以往，還加入消防人員實際救災元素，讓學童們扛著1.5吋消防水帶競速比賽，瞭解救災分秒必爭的感受。

相關訊息可上活動官網查詢。

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