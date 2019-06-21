反反反行動聯要求台東縣府拆美麗灣 回復杉原海水浴場

2019-06-21 11:15

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣政府今天下午舉辦「公民論壇-美麗灣開發案的未來」，反反反行動聯盟要求拆除美麗灣，回復杉原海水浴場，提出以下幾點聲明：

一、美麗灣開發爭議仲裁結果出爐前夕，台東縣政府邀請公民共同討論美麗灣違法建築的未來，我們樂觀其成，但也將嚴密監督此論壇公正性。因為，臺東縣政府迄今從未公開任何有關專家學者現勘、評估的資料，例如，若要繼續使用建築物，人事費用及維修成本是多少？若要拆除，工程經費多少，可能清運方式為何？恢復沙灘環境的經費又是多少？既然大眾毫無客觀依據可參考，當然也就只能各自臆測、無法聚焦，這樣的「論壇內容」作為施政參考並沒有意義。因此建請建築師、結構技師評估，建物繼續使用的可行性，歷經十年的天候侵蝕，且建物蓋在沙灘上地基穩固與否等等，民眾對建物安全有眾多疑慮。

二、饒慶鈴縣長曾在台東縣議會提出仲裁可能有兩個結果，一是業者補做環評，繼續營運，二是買回美麗灣。針對前者，我們不接受違法的美麗灣度假村第三度補作環評、繼續營運，這種藐視法制的行為讓臺東人顏面盡失。過去，業者與台東縣府一再遊走法律邊緣，經歷徐慶元、鄺麗貞、黃健庭等三位縣長造成虛耗10多年的僵局，如今饒慶鈴縣長接手時，已是法院裁定環評違法、美麗灣提出仲裁局面，我們深深期許饒縣長讓失序的案件回歸常軌落幕。以及若是饒縣長希望公民們一起面對仲裁結果，應公開仲裁請求書內容，讓討論的民眾對美麗灣案及現在整體縣府情境有更多了解，才能具體參與。

三、針對是否買回或賠償，我們認為美麗灣環評違法在先，自應負擔損失責任，倘若不守法規、刻意規避環評、破壞生態的違法之例，還能獲得賠償或由人民納稅錢買回，豈不鼓勵違法！天理何在！投資本就需要承擔風險，何況是刻意規避法律而造成的不能營業，美麗灣從「切割基地先送0.9997公頃申請開發」之始，就應自負損失。業者於仲裁最初提出的12億金額高得太誇張，應公布12億的計算明細，以及所謂8.8億建築成本的細節，既然社會必須共同承擔，則必須證明這不是浮誇的數字。

四、杉原海水浴場是因為過去擁有極佳視覺景觀與細緻平緩的沙灘，才會成為臺東縣府發展觀光的重要據點，如今巨大建築物的已經完全破壞「景觀」此一關鍵發展條件，剩下的「沙灘」這項資源也一點一點掏刷流失，我們呼籲饒縣長正視台東人心中的痛，朝向「恢復自然海灘」方向努力，找回當年那片「台東唯一海水浴場」觀光勝地。

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