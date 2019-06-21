不只登革熱！ 高雄市區還傳這個「蟲蟲」危機

2019-06-21 11:08

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄登革熱疫情延燒，高雄市長韓國瑜為了滅蚊數度摃上中央，但高雄網友卻驚爆，除了蚊子問題，高雄市區竟也傳出「隱翅蟲」大量出沒，甚至還有網友不慎誤觸毒液，導致皮膚發炎、起泡和潰爛。

網友在臉書「公民割草行動」社團PO文指出，「自己住在高雄楠梓特區的12樓，為什麼一晚能讓我宰了十幾隻的隱翅蟲？我們的市府同仁在幹什麼？也請含市長多關心市政，怒火中燒的市民，市長我沒選你，罷免我一定投你」。

PO文一出引發網友熱烈廻響，不到一小時留言就破600則，甚至還有網友也發文附圖，指稱仁武、橋頭等地區也被隱翅蟲攻陷了，更有網友質疑，市區雜草很多，韓市府都沒有除草，環境不夠乾淨，才會造成生活在山區或郊區的隱翅蟲，大量遷移至市區。

高市農業局表示，隱翅蟲成蟲白天多棲息在陰暗潮濕的地方，包括濕地、湖邊、池塘、水溝、雜草叢、石頭下、果園、水稻、玉米等作物田與樹林中等處，晝伏夜出，夜間喜群集繞燈飛翔，有趨光性，夜間常有飛向燈火的習性，尤其是日光燈，民眾發現隱翅蟲，千萬別觸碰，其體液具有隱翅蟲素會對皮膚產生刺激，一旦接觸10至15秒就會引起發炎反應，患者會感到灼痛，皮膚起泡及潰爛。

高市環保局指出，目前尚未接獲民眾通報隱翅蟲出沒傷人的案件，加上隱翅蟲非列管的傳染病蟲，民眾若有發現，可立即通報市府1999專線，市府會立即派員前往調查環境是否有需要加強管理改善的地方。

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