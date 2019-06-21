林佳龍遭批空服員罷工卻出國 交部：拚外交各部會均有責

2019-06-21 09:53

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市空服員職業工會昨日發動罷工後，人處友邦貝里斯的交通部長林佳龍，於當地凌晨接獲消息後，隨即準備返台坐鎮，交通部表示，林佳龍已於台灣時間清晨4點從貝里斯起飛至休士頓，接下來將赴洛杉磯搭乘中華航空返台，預計明日清晨5點就能返抵國門。

對於外界批評林佳龍在空服員罷工還在拚外交，難道拚外交就能解決罷工嗎？對此，交通部政次王國材表示，台灣拚外交從來不只是外交部的事，各部會均有責仼。台灣貝里斯建交30週年具特殊外交意義，林佳龍這次出訪進行觀光、民航、郵政、電信、交通監理雙邊合作會議，具有加強實質外交，鞏固邦誼的任務；且林佳龍也一直掌握長榮空服員罷工狀況，隨時調整行程。

明早返台 林：從昨日起同步掌握狀況

林佳龍今早也特別透過臉書貼文指出，他從昨日長榮空服員開始罷工後，就開始同步掌握狀況直到今天清晨，今日一早，貝里斯總理巴洛得知林佳龍必須提早返台，特別在飛機起飛前提早接見我國訪問團。蔡總統去年訪問貝里斯時，受到巴洛總理的熱情接待，讓她印象十分深刻，此行林佳龍也銜命，再次轉達蔡總統對巴洛總理的感謝，並邀請訪問台灣，也期待雙方的盟邦關係穩固長遠。

林佳龍表示，巴洛總理特別向他說，蔡英文非常平易近人，對國政非常用心，政績卓越，貝台兩國的邦交穩固，所有合作計畫都會如期進行，貝里斯也將繼續為台灣在國際上發聲。有了巴洛總理這番話，此趟貝里斯之行，雖未能全程走完，但仍已完成蔡總統交付的任務。

若照原本的行程，林佳龍接下來2天，應前往貝里斯的聖佩卓市、橘道市拜訪，而兩位市長聽到佳龍必須緊急返台，都主動趕到機場與林佳龍見面，並洽談未來可能合作項目，再次展現台貝雙方深厚的友誼。

此外，林佳龍也說，這趟行程見證中華郵政與貝里斯郵局簽署合作意向書，同時公布台貝建交30年紀念郵票設計圖案揭示，不久後印有我國玉山、貝里斯大藍洞的郵票，將在貝里斯發行，讓貝里斯的國人也能瞭解台灣，維護彼此的情誼。

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