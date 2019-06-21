82歲嬤注射「骨水泥」 重建脊椎壓迫性骨折

2019-06-21 09:25

〔記者翁聿煌／新北報導〕82歲陳姓阿嬤在一次提重物後，腰部疼痛一個月無法行走與久坐，只能整日臥床，生活品質大受影響，食慾也變不好，體重因此下降6公斤，經求診台北慈濟醫院骨科醫師李宜軒，診斷是脊椎壓迫性骨折，進行「微創骨水泥灌注手術」，住院兩天後，穿上背架固定脊椎，配合藥物使用，阿嬤已經可自在活動、恢復健康。

李宜軒說，壓迫性骨折最常見於胸腰椎交界處，也就是胸椎11、12節與腰椎1、2節的位置，因為此處承受身體重量最大，也是骨質流失最多的地方，就像陳姓阿嬤一樣因為骨質疏鬆，加上提重物或姿勢不當而造成脊椎壓迫性骨折的患者不在少數。

李宜軒說，若沒有發生跌倒狀況，很少人會連想到自己「骨折」，脊椎壓迫性骨折患者通常會下背部疼痛，活動或走路時疼痛感明顯，有時咳嗽、打噴嚏會更痛；部分患者甚至無法靠自己的力量，從椅子或床上站起來，來到門診確診為脊椎壓迫性骨折時，腰椎多已壓扁，若不盡快接受治療，會造成長時間臥床不起，可能衍生像壓瘡、便秘、泌尿道感染、食慾差、營養不良、吃東西嗆到造成吸入性肺炎等問題，更嚴重者可能壓迫神經，甚至引起雙腳痠麻、下肢無力。

治療脊椎壓迫性骨折，初期可給予消炎止痛藥、肌肉鬆弛劑與緩解神經痛的藥物，用以止痛和安定情緒，炎且會搭配穿戴背架，限制上半身活動，讓壓扁的骨頭維持高度，等骨頭慢慢癒合，疼痛感就會減緩，慢慢復原。

針對嚴重脊椎壓迫性骨折患者，則可選擇微創骨水泥灌注手術，透過局部麻醉，利用注射針在壓扁碎裂的骨頭裡打骨水泥，讓脊椎骨硬化，不會變扁或晃動，術後再加上背架和止痛藥，通常病人可緩解一半以上疼痛症狀。

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