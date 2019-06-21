竹科太太PK竹塹媽媽！新竹美食都在這…

2019-06-21 08:26

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市美食都藏在巷弄內，新竹市府與交通部觀光局春遊專案合作，23日上午開始，在城隍廟與中山路舉辦「新竹舊城好食祭」，邀請饕客們到竹市品嚐「美食方程式」，有上百種新竹市在地美食，不管是冰品、甜點、米食或米粉，應有盡有，還有竹科太太與竹塹媽媽PK大秀廚藝，再由型男與酷爸當評審的橋段，可讓人大飽眼福外，也吃好吃滿。

市府產發處長吳甲天說，竹市是座300年歷史的年輕古城，位在舊城區內的歷史建築古蹟群，就跟美食般，讓人回味無窮，不管是竹塹餅、貢丸湯、炒米粉或各種道地美食，都是新竹人最棒的回憶，此次活動，除號召新竹在地美食業者聚集，更推出許多隱藏在巷弄間的美食，有漁香甜不辣、樂芙雞蛋糕、透光棉花和林記滷味等，絕對讓大家吃好吃滿、飽到不行！

23日當天10點到下午4點活動期間，也有竹塹好媽媽x竹科準太太料理爭霸賽，因為好吃的新竹米粉，要靠竹塹媽媽的好廚藝，才會好吃，而竹科太太如何炒米粉，也會結合創意料理，像是泡菜米粉還是咖哩米粉等，要擄獲大家的味蕾。

到底是竹科太太還是竹塹媽媽的味道好吃，現場也請來各界型男與酷爸代表來當評審，讓視覺味覺通通一次滿足，更增添了米粉傳情的好味道。

產業發展處表示，此次新竹舊城好食祭，也設計「舊城吃美食、集章換好禮」活動，有128家美食店家參於集章活動，更有30攤美食店家推出限定版美食回饋給老饕，邀請市民來發掘隱藏在舊城裡的好滋味，還可兌換好禮回家。

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