李國修逝世6週年 歌劇院首度公播紀錄片《看戲修心‧演戲修行》

2019-06-21 06:47

〔記者何宗翰／台中報導〕6年前的7月2日，屏風表演班藝術總監李國修因大腸癌病逝，其戲其人，至今仍讓許多觀眾懷念，今年台中國家歌劇院特別安排7月2日在中劇院，首度公開播映屏風表演班譽揚紀錄片《看戲修心‧演戲修行》，8月至10月也將在NTT放映室推出「夏日戀情」三部曲，精選屏風情愛經典作品，依序播放《徵婚啟事》、《婚外信行為》、《北極之光》。

屏風表演班監製王月回憶，國修老師在知道罹癌後，在台北開了刀，就來到了台中，做最好的醫療照顧和修養，我們常常在台中歌劇院的預建地附近散步，「他跟我說，等他病好了，就帶著屏風表演班來這裡演出，我在這裡鄭重宣布，屏風表演班以另外一個形式，真的來到了台中國家歌劇院！」

王月也說，非常感謝歌劇院副藝術總監李忠俊促成這次放映，他是劇場界無人不知、享譽盛名的俊哥，也是國修老師合作20多年的老戰友，俊哥一直是劇場界非常優秀的技術總監和舞台監督，「他call cue是不用看cue表的」，他可以應付所有所有的事情，導演根本不需要在場，」國修老師常說，只要有俊哥在他就安心了。」

王月說，這次挑選的《徵婚啟事》、《婚外信行為》、《北極之光》三部作品都是李國修自編自導及主演的版本，分別在八月、九月、十月每個月的第3禮拜日晚上播放，《徵婚啟事》是屏風表演班只要遇到票房不好、不曉得該怎麼經營下去的時候的大補帖，由國修老師一個人飾演20個徵婚男子，是帶著濃濃感傷的情愛劇，徵婚和應徵的都是傷心的人。

《婚外信行為》是同一個場景、同一個家，可是會看到4個家庭、4對夫妻、4個外面的老婆，串引出對於婚外情的渴望與恐懼；《北極之光》是藉由一個三代的初戀故事，最後在北極光下所完成的一個愛情傳奇；北極圈的永夜也稱為永遠的思念，也想傳達出，對於我們最愛的人一份永遠的思念。

關於屏風表演班的未來規劃，王月說，這2年果陀劇場改編了《徵婚啟事》，由曾國城一人飾演15個角色，國修老師的嫡傳弟子黃毓棠也在各個地方演出《三人行不行》，除了授權演出外，她也希望用影像的方式記錄國修老師的作品，積極的籌劃電影作品中。

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