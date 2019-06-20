週五熱爆！高溫恐飆破36度 台東地區當心焚風

2019-06-20 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕今天（20日）各地天氣穩定，十分炎熱，白天高溫大多約33至36度，台北更是觀測到今年以來新高溫36.9度。而明天（21日）的天氣狀況和今天一樣，晴朗炎熱，民眾出門要記得多補充水分，做好防曬工作。

「中央氣象局」預報，明天太平洋高壓勢力仍強，加上西南風沉降影響，各地天氣和今天一樣，大致為穩定炎熱的天氣，但要注意中午過後西半部山區及東半部地區有零星雷陣雨，民眾需多加留意。

另外，據「天氣風險公司」表示，週五正好是二十四節氣中的夏至，夏天炎熱的感受十分強烈，預計這波高溫會一直持續到週六晚上，屆時會有一波鋒面南下接近，週日中部以北地區主要會受到影響，可能會有明顯的陣雨發展。

溫度方面，明天各地白天氣溫偏高，高溫約33至36度，尤其台北市、新北市、高雄市、花蓮縣及台東縣有出現36度以上高溫的可能，台東地區更有焚風發生機率，應多加留意。

紫外線方面，明天中午前後，紫外線指數容易達到過量甚至危險級，建議民眾不要長時間在戶外活動，做好防曬並隨時補充水分，以免中暑。

空氣品質方面，明天竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

此外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請注意航班資訊。

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