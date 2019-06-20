長榮空服罷工》產險業者：官網公布後 旅遊不便險都不理賠

2019-06-20 20:12

〔記者廖千瑩／台北報導〕長榮航空因勞資雙方協商破裂，工會自下午4點開始罷工，由於下午3點40分起長榮官網已公告受影響航班，日期從今天起至6月23日，也就是說從下午3點40分後投保旅遊不便險，因罷工造成飛機延誤或取消，確定都無法理賠。

產險公司理賠主管也說，如果是官方罷工消息發布前已經投保的民眾，或是在旅程當中，因罷工造成預定搭乘的班機受影響，且在賠償責任期間內繼續原定行程、改搭其他班機時間超過約定時數者，保險公司還是會賠。

至於已投保的民眾，若因罷工造成航班取消或延誤，明台產險理賠本部副總魏長樟說，各家產險理賠依條款規定有所不同，就明台產險而言，條款中並未將罷工列為除外不賠項目，保戶可備妥文件申請旅程延誤費用或旅程更改費用保險金。另也提醒旅客先查看其他替代航班，或就近找過夜住所，以個人安全為優先考量。

明台產險也提醒保戶，各種單據記得要先拍照，像日本有些電車的票札會把票收回；如果人還在臺灣的話，只要已經出關就會按照條款理賠，但若發生罷工或工運活動，凡與旅程延誤有關的費用損失，就不負賠償責任。

產險業者強調，針對已投保民眾，在申請理賠時需要以下文件：1、公共交通工具購票證明。2、公共交通工具業者所出具載有被延誤期間及延誤原因的證明。3、費用單據–實支實付險種（因班機延誤所必須支出之住宿、膳食及交通費用明細收據或發票正本）。

相關新聞請見︰

【不斷更新】長榮罷工！航班異動看這裡

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法