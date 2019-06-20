長榮空服罷工》桃機旅客大排長龍辦轉簽 怨突襲罷工太自私

2019-06-20 19:19

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕長榮航空與空服員工會20日下午協商破裂，桃園市空服員職業工會宣布下午4時起開始罷工，桃園機場不少旅客行程受阻，根據統計目前已知有22航班、8000多名旅客受影響，桃園機場長榮航空票務櫃檯前，旅客大排長龍等候辦理簽轉別家航空，耽誤不少時間，受影響旅客抱怨罷工空服員為了自己的利益，影響旅客權利，真是自私。

由於工會宣布罷工，長榮航空也緊急啟動應變措施。從下午3時起。桃園機場的長榮櫃檯就開始安排受影響航班旅客轉簽排隊動線，等待確定受影響取消航班後，開始安排旅客簽轉或退票事宜，罷工啟動開始不久，航班受影響旅客陸續排隊等候辦理轉簽事宜。

邱小姐下午帶著3個小孩到桃園間場，預定搭乘今晚長榮航空班機前往芝加哥，卻因空服員罷工必須等候辦理轉簽改班機，邱小姐表示，小孩要去美國打工，早在半年前就訂好了機票，也提早了3小個小時前來桃機報到，臨時聽到空服員罷工航班被迫取消，現在要等候安排簽轉，邱小姐忍不住抱怨說「為了利益罷工，影響到了旅客權利，真的是太自私」。

桃園機場長榮航空櫃檯前從宣布罷工的下午4時起，因罷工航班大受影響，旅客大排長龍等待航空公司進一步處理後續簽轉退票事宜。旅客表示，空服員要爭取權益可以理解，但必須要提前告知，影響到旅客的行程，大家都不搭長榮，妳們哪來的福利爭取。

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