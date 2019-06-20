心繫長榮罷工須返國坐鎮 林佳龍 ：貝里斯任務仍持續進行

2019-06-20 20:23

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市空服員職業工會長榮分會在今日下午4點正式罷工，而交通部也表示，目前人在我國友邦貝里斯訪問的交通部長林佳龍也同步掌握相關進度，收到長榮空服員啟動罷工之後即展開應變計畫，並將盡快協調班機，提早返台處理。而因應這次罷工事件，林佳龍先是在臉書發布談話影片，呼籲勞資雙方能夠好好坐下來協商。

林佳龍今天傍晚在臉書上發文，針對今天啟動的長榮罷工發表談話，影片中林佳龍表示在得知長榮空服員啟動罷工之後，即展開先前已經預備好的緊急應變計畫，希望相關單位在罷工行動啟動之後能在最快時間做出反應，並表示自己將即刻安排最近的航班，回國坐鎮，籲請國人安心。

林佳龍表示，自己這次出訪貝里斯是受蔡英文總統指派，希望能在過去的基礎發展上持續鞏固邦誼，而這次出訪貝國，受到當局相當的重視，林佳龍也特別感謝貝里斯在國際上努力替台灣發言，「台灣雖然管理繁忙的台北飛航情報區，但卻一直被排除在國際民航組織之外，所幸貝里斯認同飛航安全不該被政治干預，多年來持續為台灣參與ICAO（國際民用航空組織）仗義執言。」

林佳龍坦言遺憾未能與貝國高層會面，後續也還有許多重要行程，而自己已調整出訪團，委請同仁代理他繼續為台灣的外交和國際空間而努力，自己將盡速返國處理長榮罷工事件，降低一切衝擊和傷害，希望勞資雙方好好坐下談談，尋求最好的共識，讓罷工早日結束。

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