魏明谷促建小琉球萬噸配水池行程…曝當年軍艦載水往事

2019-06-20 19:52

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東小琉球這幾年觀光發展極為迅速，自來水及電力需求大增，在尖峰時難免吃緊，尤其自來水更曾數度無預警停水，引發民怨及業者的抱怨，台灣自來水公司董事長魏明谷昨天到小琉球視察，並要求加速施作1萬噸的配水池，而他臉書的po文也曝露小琉球的儲水不易，早年無自來水時更曾用軍艦載水的往事。

小琉球島上無自來水源，需仰賴屏東牡丹水庫送水至林邊約，再經由約14公里海底管線輸送，平均每日約輸送4000多噸自來水供應，海底管線日前受到颱風及潮汐大浪衝擊下，造成了保護套管脫落，今年4月份修復完成。

小琉球近年來觀光蓬勃發展，最尖峰可上看一日5000噸用水量，但除輸水不及，島上儲水池亦不足以應付，魏明谷指出，台灣自來水公司計畫於小琉球興建1萬噸配水池，目前用地採先租後購方式，相關工程設計都在進行中。

魏明谷視察後特別提到小琉球的供水歷史，在60年代，小琉球抽取地下水使用，但小琉球地形陡峭，雨水容易流失，尤其68、69兩年的連續乾旱，讓地下水源日益枯竭，曾派軍艦從台灣載運水至小琉球供民眾使用，於70年代才建造海底輸水管，突顯小琉球的供水困難及現象。

小琉球為純珊瑚礁組成的島嶼，珊瑚礁孔隙眾多加上地形極易流入大海，儲水自古以來就極為不易，但罕見的缺水畫面也不必回溯40年前，2016年莫蘭蒂颱風時除了島上華山代天宮的水井神奇不缺水外，全島是大停水1週，而因為山壁不斷洩水，當時就出現居民直接在山壁旁透過排水溝洗澡的罕見景象，也驚動當時的董事長郭俊銘視察，並籌建萬噸配水池。

魏明谷也特別感謝他的台水同仁所默默付出的努力，他指出，即將進入的夏季是用水高峰，有水當思無水之苦，呼籲大家節約用水，珍惜資源，這是我們每個人都能付出的一份心力。

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