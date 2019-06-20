魏明谷促建小琉球萬噸配水池行程…曝當年軍艦載水往事
列印

而因為山壁不斷洩水，2016年莫蘭蒂颱風後當時就有居民直接在山壁旁透過排水溝洗澡的罕見景象。（資料照，記者陳彥廷翻攝）

而因為山壁不斷洩水，2016年莫蘭蒂颱風後當時就有居民直接在山壁旁透過排水溝洗澡的罕見景象。（資料照，記者陳彥廷翻攝）

2019-06-20 19:52

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東小琉球這幾年觀光發展極為迅速，自來水及電力需求大增，在尖峰時難免吃緊，尤其自來水更曾數度無預警停水，引發民怨及業者的抱怨，台灣自來水公司董事長魏明谷昨天到小琉球視察，並要求加速施作1萬噸的配水池，而他臉書的po文也曝露小琉球的儲水不易，早年無自來水時更曾用軍艦載水的往事。

小琉球島上無自來水源，需仰賴屏東牡丹水庫送水至林邊約，再經由約14公里海底管線輸送，平均每日約輸送4000多噸自來水供應，海底管線日前受到颱風及潮汐大浪衝擊下，造成了保護套管脫落，今年4月份修復完成。

小琉球近年來觀光蓬勃發展，最尖峰可上看一日5000噸用水量，但除輸水不及，島上儲水池亦不足以應付，魏明谷指出，台灣自來水公司計畫於小琉球興建1萬噸配水池，目前用地採先租後購方式，相關工程設計都在進行中。

魏明谷視察後特別提到小琉球的供水歷史，在60年代，小琉球抽取地下水使用，但小琉球地形陡峭，雨水容易流失，尤其68、69兩年的連續乾旱，讓地下水源日益枯竭，曾派軍艦從台灣載運水至小琉球供民眾使用，於70年代才建造海底輸水管，突顯小琉球的供水困難及現象。

小琉球為純珊瑚礁組成的島嶼，珊瑚礁孔隙眾多加上地形極易流入大海，儲水自古以來就極為不易，但罕見的缺水畫面也不必回溯40年前，2016年莫蘭蒂颱風時除了島上華山代天宮的水井神奇不缺水外，全島是大停水1週，而因為山壁不斷洩水，當時就出現居民直接在山壁旁透過排水溝洗澡的罕見景象，也驚動當時的董事長郭俊銘視察，並籌建萬噸配水池。

魏明谷也特別感謝他的台水同仁所默默付出的努力，他指出，即將進入的夏季是用水高峰，有水當思無水之苦，呼籲大家節約用水，珍惜資源，這是我們每個人都能付出的一份心力。

  • 小琉球華山代天宮的水井在颱風催殘後仍持續供水。（資料照，記者陳彥廷攝）

    小琉球華山代天宮的水井在颱風催殘後仍持續供水。（資料照，記者陳彥廷攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法