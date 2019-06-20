O型腿外也有X型腿 手術矯正減少經常性跌倒

2019-06-20 17:15

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣12歲男童小安，走路、跑步時膝蓋相互碰撞疼痛，常跌倒受傷，到醫院就醫被診斷出X型腿，雙膝各外翻11度，接受生長板調控手術矯正，術後半年雙腿已呈筆直，走路、跑步時膝蓋不再疼痛，也不會經常性跌倒。

羅東博愛醫院醫師張之嚴解釋，X型腿名稱叫膝外翻，主要症狀是立正站好、雙腿打直併攏時，膝蓋先相碰，反之，如果腳踝先相碰，即為俗稱O型腿的膝內翻。

一般來說，成人膝內翻、膝外翻角度，在6度以內均屬正常範圍，小孩子發育過程，腿部骨骼兩側發育不均，會衍生出X型腿或O型腿，長期下來，膝關節兩側受力不平衡，造成側韌帶鬆弛不穩、半月板損傷破裂，走路、運動感覺疼痛，長大後關節軟骨容易提早退化。

張之嚴說，小朋友腿的角度，隨著年紀增長後的骨骼發展出現不同變化，嬰兒時期，小腿呈現10至15度內彎O型腿，18個月到2歲之間變直，2歲後兩腿逐漸變為X型腿，到4歲時最明顯，6至8歲變為筆直。

如果2歲到5歲，腿還是O型腿，6歲到8歲腿沒有變直，不管O型或X型，應向小兒骨科醫師求診，男生12歲之前、女生初經來臨前，是手術治療黃金期，再者，即便是成人，兩條腿不對稱，最好接受檢查，以利及早治療。

今年4月起，健保開始給付生長板調控手術，在膝關節裝置八字骨板，調整關節角度，這項微創手術傷口小、侵入性低，手術拆線後便能負重跑跳，矯正過後，讓孩子擁有健康雙腿，勇敢邁向未來人生路。

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