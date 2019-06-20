打造安全校園 北市教師學防身術

2019-06-20 22:09

〔記者沈佩瑤／台北報導〕校安事件時有所聞，台北市教育局今、明兩天辦理「校園人身安全防護教師增能研習活動」，邀請專家教授防身術，增加教師人身安全防衛知能，落實校園防護工作推展。

教育局軍訓室主任黃僑偉致詞時表示，鑑於過去發生的社會不幸事件，多為個人對於環境、人員的敏感度不足，希望藉由此次教師研習，講解防身術的安全觀念，並透過模擬案例演練，教導教師校內、外緊急應處作為，增加防護能量並推廣簡易防身術，以維護個人及學生安全。

課程邀請中華武術散打博擊協會國家隊總教練蔡豐穗擔綱，帶領專業教練師資群，及具有教練資格的教官擔任助理教練，除教導教師掌握防身術基本核心概念與技巧，並包含認識人體脆弱、堅硬部位，學習從各角度面向去抵制攻擊，還將較容易在生活中遇到的「襲胸、熊抱或被搶奪財物、勒頸」等狀況的處置方式，納入演練項目。

士東國中學務處吳志豪主任、雙園國小生活教育組長張倉凱皆表示，過去多是課堂講解或是影片教學，較少實際演練，回到學校後，老師們會多加練習，也會利用校內生活教育時機，教導孩童個人防護安全技巧。

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