韓國瑜台中造勢 民眾憂︰逛街、購物進不來

2019-06-20 15:36

〔記者許國楨／台中報導〕高雄市長韓國瑜台中場造勢大會本周末（22日）登場，警方今天公布最新交通管制區域圖，強調視當天狀況，採漸進式逐步彈性擴大管制，而管制時間也從原本14小時變為10小時，但民眾仍憂心說，造勢場地在七期豪宅區與商業區內，鄰近國家歌劇院、老虎城、林酒店，距離新光三越也不遠，原本假日就大塞，一旦交通管制長達10小時，管制區外溢的車流及人潮，勢必造成當天前來逛街消費民眾的不便。

據了解，造勢大會的場地因為交通便捷，離國道中港交流道、中彰快速道路（74號線）都相當近；且一旁就是台中市第六分局，包括去年台中市長選舉，民進黨林佳龍首場造勢晚會、國民黨盧秀燕選情之夜造勢都是在此，近十年已經成為台中市區舉辦政治造勢活動的首選。

而警方經密集開會調整後，今天公布最新的交通管制區域圖，管制時段自當天12至22時，管制範圍北起市政北六路（含）、市政北五路（含）以南；東至惠中路（不含）以西；南沿市政路（不含）以北；西迄黎明路（不含）以東，範圍內道路視狀況作必要的彈性管制車輛通行，採取「管車、不管人」方式，以確保住戶及商家通行權益。

六分局強調，當日活動將採對影響民眾最小方式的疏導管制方式來執行，並針對周邊路口製作交通改道及遊覽車行駛路線指引卡，由員警當日發送用路人相關改道資訊，另已協調中市公共運輸處通知行經管制區域內各路線公車業者配合改道行駛，呼籲參加民眾儘量搭乘大眾運輸工具前往會場，避免交通壅塞或停車不便。

但民眾對此不樂觀表示，該區塊原本每逢假日就大塞，一旦交通管制長達10小時，管制區外溢的車流及人潮勢必造成交通雪上加霜，一位原本就安排當天要到老虎城用餐替母親慶生後看電影的市民就說，韓市長說貨出去，人進來？這下令他憂心忡忡，是否會變成逛街、購物進不來的窘境。

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