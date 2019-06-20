人工智慧助孕 女子卵巢衰退靠「胚胎縮時攝影」懷孕
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胚胎師李黛君表示，胚胎縮時攝影監控培養箱除了能減少拿出培養箱次數，也能得知胚胎是否正常分裂。（記者蔡思培攝）

胚胎師李黛君表示，胚胎縮時攝影監控培養箱除了能減少拿出培養箱次數，也能得知胚胎是否正常分裂。（記者蔡思培攝）

2019-06-20 14:43

〔記者蔡思培／台北報導〕一名42歲吳太太因卵巢功能不佳，能取得卵子數有限，過去2次試管嬰兒都失敗，第3次則是子宮外孕。第4次取卵4顆，終於生下女兒。今年她想再生小孩就診，但卵巢明顯衰退，取得卵子數更只有3顆。她在醫師建議下使用胚胎縮時攝影監控培養箱，胚胎在第3天植入後就成功著床，目前懷孕已滿15週。

台北中山醫院生殖醫學中心醫師黎惠波指出，胚胎縮時攝影監控培養箱可以透過縮時攝影，持續記錄胚胎分裂及早期發育，並結合AI人工智慧，利用大數據使評估標準化，選出優質胚胎。

黎惠波表示，以前的培養箱裡面可能放有8個病人的胚胎，每天1個胚胎只能打開看1次，但打開就可能讓胚胎受影響，1天開8次就可能影響分裂發育。現在的縮時攝影監控培養箱體積較小，胚胎都是1人住1間，而且每10到15分鐘可以照1張相、觀察胚胎的過程變化是否正常，並透過大數據進行分析，挑選出最優良的胚胎。

黎惠波說，當高齡、卵巢功能不良、取卵數較少的不孕女性無法進行PGS（胚胎著床前染色體篩檢）篩檢時，可使用胚胎縮時攝影監控培養箱挑選最優良的胚胎植入。如果是取卵數較多、欲進行PGS的患者，也可利用縮時攝影培養箱來挑選分裂正常的胚胎送檢，不需全數胚胎送檢，能減少可觀檢測費用。

台北中山生殖醫學中心胚胎師李黛君表示，胚胎縮時攝影監控培養箱除了能減少拿出培養箱次數，也能得知胚胎是否正常分裂、細胞數目是否正常、有無碎片等動態變化，可以優先選擇好的胚胎放入母體，增加懷孕率與著床率、並降低流產率。

黎惠波說，中山生殖醫學中心自去年引入胚胎縮時攝影監控培養箱後，已累積不少臨床應用案例，未來將持續應用縮時攝影AI技術協助不孕夫婦。

  • 黎惠波說，胚胎縮時攝影監控培養箱可以透過縮時攝影記錄胚胎分裂及早期發育，並結合AI選出優質胚胎。（圖由台北中山醫院提供）

    黎惠波說，胚胎縮時攝影監控培養箱可以透過縮時攝影記錄胚胎分裂及早期發育，並結合AI選出優質胚胎。（圖由台北中山醫院提供）

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