驚悚塗鴨像「遺照」 台南人：晚上看恐驚死人！

2019-06-20 13:38

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區民族路上近鐵路四維地下道旁的南側牆面上，最近出現1個看起來極為驚悚的街頭塗鴨圖，有市民發現斑駁的牆面被畫上1個大紅框框，寫著尋人啟事，框內是1個黑白顏色的女性人頭照，因為看起來像遺照、頗為醒目，市民說：「這若是在晚間深夜，過往人車看到一定會嚇壞了！」。

看到此塗鴨的1位男市民說，這幅嚇人的街頭塗鴨，他之前就看過，已存在一段時間，因為塗鴨圖位在東區民族路經過台鐵四維地下道往東方向的機車道、人行道旁，四方形大紅框框長、寬各約1公尺多，紅框上寫著尋人啟事；框內有1個女性人頭畫像，看起來很像是遺照，若是過往人車在晚間深夜行經瞥見，一定會嚇一跳！

男市民表示，塗鴨圖也是在博愛國小附近，該校學生往來四維地下道，勢必會看到，可能嚇到小學生，希望政府有關單位出面處理，不要讓這種駭人塗鴨繼續存在。

附近商家老闆說，之前地下道就有人在塗鴨，但因是禁止塗鴨，一些街頭畫家都利用深夜偷偷作畫；最近不知道是否市府開放街頭塗鴨？四維地下道東面的南、北兩側牆面都被畫上大量塗鴨，且有人看到街頭畫家在大白天就在畫了！

台鐵台南火車站長林煥堂看過此人像塗鴨照片後詢問有關同仁，同仁回覆是此人像塗鴨的牆面並非台鐵所有權。對此，市府東區區長陳勝楠與工務局媒體聯繫人員都說，今天下午會進一步了解後再向本報說明。

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