驚悚塗鴨像「遺照」 台南人：晚上看恐驚死人！
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南市東區四維地下道附近的民族路旁牆面被畫上望之驚悚的大紅框女性人頭照塗鴨圖。（記者王俊忠攝）

南市東區四維地下道附近的民族路旁牆面被畫上望之驚悚的大紅框女性人頭照塗鴨圖。（記者王俊忠攝）

2019-06-20 13:38

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市東區民族路上近鐵路四維地下道旁的南側牆面上，最近出現1個看起來極為驚悚的街頭塗鴨圖，有市民發現斑駁的牆面被畫上1個大紅框框，寫著尋人啟事，框內是1個黑白顏色的女性人頭照，因為看起來像遺照、頗為醒目，市民說：「這若是在晚間深夜，過往人車看到一定會嚇壞了！」。

看到此塗鴨的1位男市民說，這幅嚇人的街頭塗鴨，他之前就看過，已存在一段時間，因為塗鴨圖位在東區民族路經過台鐵四維地下道往東方向的機車道、人行道旁，四方形大紅框框長、寬各約1公尺多，紅框上寫著尋人啟事；框內有1個女性人頭畫像，看起來很像是遺照，若是過往人車在晚間深夜行經瞥見，一定會嚇一跳！

男市民表示，塗鴨圖也是在博愛國小附近，該校學生往來四維地下道，勢必會看到，可能嚇到小學生，希望政府有關單位出面處理，不要讓這種駭人塗鴨繼續存在。

附近商家老闆說，之前地下道就有人在塗鴨，但因是禁止塗鴨，一些街頭畫家都利用深夜偷偷作畫；最近不知道是否市府開放街頭塗鴨？四維地下道東面的南、北兩側牆面都被畫上大量塗鴨，且有人看到街頭畫家在大白天就在畫了！

台鐵台南火車站長林煥堂看過此人像塗鴨照片後詢問有關同仁，同仁回覆是此人像塗鴨的牆面並非台鐵所有權。對此，市府東區區長陳勝楠與工務局媒體聯繫人員都說，今天下午會進一步了解後再向本報說明。

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