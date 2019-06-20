彰化縣新增8家非營利幼兒園 包括這所老字號名校‧‧‧

2019-06-20 13:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為解決年輕世代不婚、不生、不養的問題，彰化縣將新增8家非營利幼兒園，其中包括老字號的彰化市名校民生國小招收60人，因此，從今年8月1日起，全縣12家非營利幼兒園將可招收864名學生 ！

彰化縣原有4家非營利幼兒園，分別為彰化市平和、秀水育民、大村大西、埔心梧鳳，由於非營利幼兒園都是設在國小校園裡頭， 每位幼生每月繳費不超過3500元，第3名以上子女每生每月不超過2500元，最重要的是非營利幼兒園沒有寒暑假，比起國小附幼有寒暑假，更受上班族家庭歡迎。

縣府表示，今年將新增8家非營利幼兒園，預計8月1日起開辦，新增部分都是利用國小校舍，分別為彰市民生、彰市南興、彰市石牌、和美大榮、鹿港草港、永靖福德、北斗萬來、埤頭埤頭國小，除了北斗萬來招收90人，彰市石牌招收68人，其餘都是招收60人。

縣長王惠美指出，原有非營利幼兒園可招收346人，加上新增可招收518人，因此，全縣從今年8月開始，非營利幼兒園招收總人數來到864名學生。

非營利幼兒園由縣府無償提供國校校園的土地、建物、設備，來委託非營利法人經營，由於國小也面臨少子化的衝擊，許多傳統名校也出現閒置教室，也競相爭取設立非營利幼兒園，以利招生，以這次新增非營利幼兒園名單當中，就可以看到彰市民生、北斗萬來傳統名校，就是希望增加學校的招生競爭力。

縣府也表示，除了增設非營利幼兒園，擴大育兒津貼也將無縫接軌從8月1日起推出，針對2到4歲幼兒在家照顧，或是就讀一般私立幼兒園，家庭綜合所得稅率未達 20%，同時父母皆未請領該名幼兒之育嬰留職停薪津貼者，每月每名幼兒都可以獲得補助2500元育兒津貼，第三名以上子女，每人每月再加發1000元，如家有幼兒符合請領資格，家長應向幼兒戶籍所在地的鄉鎮市公所來提出申請。

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