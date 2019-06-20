守護「掌心寶貝」 新北1500克以下早產兒追蹤管理

2019-06-20 12:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市衛生局長陳潤秋今天宣布，市府結合財團法人台灣早產兒基金會及19家有新生兒照護中心的醫療院所，推出「掌心寶貝全守護」計畫，全市出生體重低於1500公克的早產兒，將納入全方位醫療關懷網絡，提供從出生至滿2歲的個別化照顧與追蹤管理。

陳潤秋指出，新生兒死亡個案，大部份原因為早產，尤其是體重小於1500克，據統計，新北市2018年有282位「掌心寶貝」誕生，因器官功能尚未成熟，常伴隨許多後遺症或發展遲緩。研究顯示，「掌心寶貝」有15.6%的認知發展及16.4%的動作發展有明顯遲緩現象。

陳潤秋說明，即日起針對在新北市出生、體重低於1500克的早產兒，將由個案管理師追蹤健康狀況，適時安排專業醫療，得以早期診斷、治療。如有發展遲緩情形，即時轉介至醫院鑑定，進行早期療育，並教導家長照護技能，1歲及2歲時安排門診追蹤，醫療團隊將提供諮詢及輔導。

早產兒母親「小花媽媽」說，當孩子出院回家時，她卻發現連最簡單的餵奶都無法做好，感到很挫折，詢問專業人員教導口腔按摩、復健，才慢慢上軌道，過程很心酸，她曾有一段時間半夜沒辦法睡覺，每天焦慮「奶餵不進去、小孩長不大」。

「小花媽媽」表示，追蹤是很重要的，不在追蹤名單上的早產兒很可惜，家長獨自照顧懵懵懂懂，不知道孩子的問題在哪，有許多疾病無法及早發現、及早治療，如果納入完整的照護體系，把握治療黃金期，對孩子的幫助很大。

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