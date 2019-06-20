家長錯了嗎？社工評世新霸凌事件：別過度究責

2019-06-20 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕世新大學日前發生男大生霸凌事件，引起大批網友憤怒，並要求該名霸凌者出面道歉，霸凌者家人也都被肉搜曝光，受到許多輿論的譴責。社工劉信詮在臉書發文表示，柯姓霸凌者只是重複家人對他的態度，而人都該為自己行為負責，過度究責是導致人自殺的主因之一。

社工劉信詮在個人臉書公開評論世新大學霸凌事件，他表示柯姓霸凌者用各種不當行為「消失」受害者，刻意「消失」其學習努力、社會價值等等；柯姓霸凌者的父親說:「讓我們家人受連累是不公平的」強調他必須自己負擔全責，不該連累家庭，「消失」了他與兒子的親情以及陪伴兒子從錯誤學習的機會。

柯母說：「你憑什麼沾哥哥和爸爸的光」，潛台詞認為他玷污了哥哥和爸爸的光輝，並以「社會的累贅」一詞消失了兒子存在社會的價值。

劉信銓表示，柯同學認為不是社會主流價值所認同的完美，就是不具價值的存在，霸凌行為就是他的父母言語下隱性造成的。而且新聞評論中，大家普遍稱讚柯姓家長明理，所有人都在把柯姓霸凌者推上「社會累贅」的暢快裡。

劉信銓認為，大家有目睹、參與了這一連串悲劇，大家別用網路評論試圖「消失」犯罪，其實只是讓自己不喜歡的事物離開視野，並不是真的消失。且呼籲過度究責就是導致自殺的主因之一。

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