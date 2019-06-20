臉書「社頭人俱樂部」復活了！遭「紅色滲透」險下架

2019-06-20 12:35

〔記者顏宏駿／彰化報導〕擁有5.8萬名社員的臉書「社頭人俱樂部」前天一夜之間被臉書官方下架，今天上午再度恢復上架，「社頭人俱樂部」演出臉書史無前例的「社群大復活」，鄉民們開心極了！

此事歡喜收場，而之前社群被滅的原因也浮上檯面，原來是有鄉民把港媒「支持送中」、「反反送中」的新聞po到社群內，引發大批「愛台灣」人士的檢舉，認為這是「紅色言論」，臉書官方要求管理群回覆，但管理群認為這些「紅色言論」屬於「言論自由」範疇，不願撤稿，不久就被「下架」。

「社頭人俱樂」今天上午臉書再恢復，這些「紅色言論」已經不見。

「社頭人俱樂部」是彰化縣頗具影響力的臉書社群，成立8年多，社員多達5.8萬人，它幾乎是社頭鄉的「入口網站」，不管徵才、找工作、政令宣導、地方新聞報導、協助警方辦案、工商廣告、協助弱勢...，都有完善的管理。它還創立彰化縣化獨一無二的「優良店家標章」審核機制，經過管理群實地覆查方可po廣告文，但也因此待審者太多，招來不滿的聲音。

日前香港「反送中」新聞大爆發，國人一面倒支持「反送中」，痛斥港府及中國官方太鴨霸、殘暴，但「社頭人俱樂部」出現多篇截取自港媒「支持送中」、「反反送中」的報導，引發許多網友抗議，認為這種言論無異於中共官方的指示，要求管理群撤稿，但管理群認為「這是言論自由」不予撤稿，引發「愛台灣網友」不滿，紛紛提出檢舉。

臉書官方要求管理群說明，管理員仍認為「這是言論自由」，不久「社頭人俱樂部」就「被下架」。

對於臉書官方恢復「社頭人俱樂部」，管理群表示感謝，他們強調，今後會做好po文的管控，注意「紅色言論」的滲透。

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