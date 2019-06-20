高市府盤點鐵路地下化後 沿線潛力都更區位11處

2019-06-20 12:03

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄鐵路地下化後，高雄市都發局盤點11處潛力都更區位，將從7月起展開輔導。但市府坦言，老舊國宅民族社區等地，想全面都更，面臨很大困難。

高雄市長韓國瑜近期指示都發局，加速推動都市更新及危老屋重建工作，都發局挑定鐵路地下化後，沿線周邊老舊建築物，計畫列為優先輔導都更重點地區。

高雄市都發局長林裕益表示，目前已針對台鐵左營站到鳳山站之間，沿線15.37公里兩側各約300公尺廊帶，總計812公頃的街廓，完成調查規劃，並盤點出11處較具都更潛力的老舊社區，將列為優先輔導都更的地區。

這11處包括果貿國宅、內惟、青海/九如四路間、鼓山車站、台電變電廠、三塊厝、高雄車站、民族國宅、科工南館、正義公園、曹公圳沿線等地，都發局將依都更條例規定，爭取更高的獎勵補助誘因。

林裕益表示，預定7月後，都發局將協請當地里長，徵詢社區意願，如有意願，市府即結合都更專業輔導團隊，走入社區進行說明會，並提供都更相關法規資訊及補助獎勵措施。

不過，其中的民族國宅、果貿國宅，住戶都多達2千多戶，想要全面都更的困難度很高，建商也不太有意願。

都發局住宅發展處處長翁浩建坦言，容積不是最大問題，最大問題在於大多數住戶不願出錢，想要一坪換一坪，因此要整合2千多戶的共識很難，但如果以切割方式，例如單棟更新，就比較可行。

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