籌辦迎新遇氣爆 逢甲4「氣爆女孩」一起畢業了！

2019-06-20 11:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕2017年7月18日逢甲商圈發生氣爆事件，造成3死13傷，當時逢甲大學財經系4位學生為籌辦迎新活動正巧行經餐廳遭爆波及，其中許菀芸同學全身30%燒燙傷、陳沛辰同學多處傷勢全身縫5百多針、曾珈琳與蔡依璇同學也遭玻璃割傷，4位「氣爆女孩」相約一起畢業，今年4人走出陰霾順利完成學業一起畢業，邁向下階段的人生。

曾珈琳說，當天正在準備迎新活動，4人才到西安街買東西，沒想到就聽到「轟」的一聲之後，印象中看到走在最前面的菀芸當場昏倒在地上，她與另兩人跑向一旁巷子。

曾珈琳說，當時太緊張了，都沒感覺到痛，後來才發現她的鎖骨旁竟插著一塊玻璃，差一點就刺到動脈，身旁的沛辰因受到大量碎裂物割傷，左右手的肌腱斷裂，依璇則是身旁有汽車替她擋住部分碎裂物，傷勢比較輕微；當天還是她的20歲生日，成了最難忘的生日。

傷勢最嚴重的許菀芸一度被列入命危名單，許菀芸說，其實不太記得發生什麼事，只記得好像一直喊著媽媽的手機號碼，還有拜託她救我，她被送醫後就動手術，只記得清醒過來時身上插了不少管子，也裝上了呼吸器，頭髮也全理光了。

許菀芸說，餐廳大量玻璃碎屑噴濺到她身上，加上雙腳均燒傷，後續的清創手術和換藥最讓她痛苦萬分，尤其每天的換藥在無麻醉下進行，椎心刺骨的痛，讓她每次換藥就要痛哭一次，因為痛到令人害怕，她每天都怕起床，即使已兩年過去，身體裡還有微小的玻璃碎片無法清出。

許菀芸傷勢分佈在雙腳、左腰與左手，在加護病房躺了一個半月，一度行走困難，原本醫師與家人都建議她休學一學期，但她想到同學的情誼及大家曾約定要一起畢業，一出加護病房就積極復健，開學坐著輪椅回到學校上課。

校方說，難得的是4人雖遭逢氣爆陰霾，回校上課後卻十分活躍，持續協助系學會活動，其中曾珈琳還是逢甲大學親善大使隊長、畢聯會會長，蔡依璇畢業後也將赴美攻讀碩士，許菀芸受邀擔任系上畢業典禮致詞代表。

許菀芸說，氣爆造成她全身近3分之1的燒燙傷，當時曾覺得為何是她？更覺得人生陷入黑暗，甚至覺得想好的未來突然崩解了，但感謝謝家人、朋友還有老師給她強大的鼓勵跟幫助，讓她從低潮走出來，順利地回學校上課，甚至有機會跟大家一起畢業還分享畢業感言，她最大的體會是「生命若不是現在，那是何時」，希望大家都能懂得把握當下的道理。

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