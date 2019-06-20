清除登革熱孳生源 國軍第四作戰區今派遣兵力在旗山區消毒

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市登革熱疫情持續增溫，為防堵疫情擴散，國軍第四作戰區今天派遣兵力在旗山區圓富里一帶，實施愛民打掃、環境整理等預防性工作，置重點於廢棄容器及溝渠積水清理等易生病媒蚊之處，期以杜絕孳生源及防杜疫情蔓延。
第四作戰區表示，除通令所屬單位，全面性實施各營區環境整理，並針對空置營區及眷地同步配合委商雇工方式，加強垃圾清運及積水清除，指派專人巡管維護。
國軍秉持「防疫視同作戰」之精神，擔負起南部地區助民及防疫重任，今天在旗山地區投入兵力100員、機具3類35項，協助周邊鄉里完成每個角落的環境整理作業，就是要確保民眾的安全與健康。
第四作戰區也統合所屬39化學兵群部隊兵力及完成機具整備，如接獲支援命令，可於第一時間投入兵力112員，運用背負式消毒器等機具3類 48項執行任務，協助地方政府盡快控制疫情。
第四作戰區也感謝各界對國軍支援登革熱防治工作的關心與支持，部隊會在不影響戰訓任務原則下，全力配合防治工作，提供民眾安心的居住環境。
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國軍第四作戰區今天派遣兵力在旗山區執行孳生源清除工作，為地方居民的生活品質與環境衛生盡一份心力。（圖／國軍第四作戰區提供）
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國軍秉持「防疫視同作戰」之精神，擔負起南部地區助民及防疫重任，今天在旗山地區投入兵力協助周邊鄉里完成每個角落的環境整理作業，就是要確保民眾的安全與健康。（圖／國軍第四作戰區提供）
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民眾感謝國軍部隊，在不影響戰訓任務原則下，全力配合防治工作，提供民眾安心的居住環境。（圖／國軍第四作戰區提供）