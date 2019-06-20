高市農業局帶領型農進軍台北國際食品展

2019-06-20 11:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市農業局與型農組成「高雄物產館」進軍台北國際食品展，跨界邀請《享吃吧》健身營養教練Jessica駐館，設計「高雄首選」健康食譜，以高雄在地生產的新鮮食材入菜，成為均衡營養、增肌減脂的創新菜單。

由農業局簡任技正陳瑩蓮領軍，偕同17家高雄型農、農會產銷班及農企業揭開展期序幕，攜手推廣高雄首選農特產品，今年茂林區芒果產銷班第一班首次參展，帶來茂林紫斑蝶保護區內所生產的高山土芒果製成美味的「情人果乾」等特色農產品，推廣原鄉純樸優質的農特產品。

健身營養教練Jessica選用「高雄首選」農產打造健康吃菜單，示範將具有豐富的鐵質、維生素與膳食纖維的古早味蜜棗乾，變身健康又具飽足感的沙拉，更以茂林紫斑蝶保護區所生產有機紅藜、小米與酒釀玉荷包香腸，做出不失均衡營養與傳統風味的紅藜麥炒飯。

值得一提的是，甜點是將月光山蔬果運銷合作社的新鮮火龍果，與「高雄首選」各式果醬結合加入希臘優格，是適合運動前後食用的高蛋白點心；旗山果菜運銷合作社繼熱銷的香蕉米乖乖之後，與初鹿牧場合作推出香濃的「香蕉拿鐵」口味乖乖。

芳境果菜運銷合作社的「芙洛拉果醬」採用玉荷包荔枝與桑椹、玫瑰花熬煮出細膩好滋味；大樹蜂產品運銷合作社更推出養顏美容的「蜂王漿晶萃飲」等產品；加洲果菜運銷合作社帶來口味眾多的「型脆野蔬」天然蔬菜餅乾。

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