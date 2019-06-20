國際場館變最大文化教室 衛武營攜手產官學推2年5萬學生入館

2019-06-20 11:37

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心攜手教育、文化部及民間企業，推動「藝企學-南台灣校園美感教育推廣計畫」，2年將提供5萬名學生入館欣賞藝文表演，即日起開放南台灣6縣市學校申請，讓國家級場館成為最大的文化教室。

衛武營今年將舉辦21場活動，提供高市、南市、嘉縣、嘉市、屏縣、雲林縣，超過2萬5000名國、高中生和小五、小六學童參與，將各級教育單位的美感教育延伸至衛武營，在國際級場館首次體驗藝文欣賞，讓美感教育潛移默化，以藝術灌溉國家幼苗，提升學生發展多元智能扎根，即日起報名至6月25日止。

衛武營考量多數學生為首次接觸國際級的場館廳院，計畫從「劇場禮儀」及「國際廳院介紹」、「欣賞表演體驗」三大主題，讓學生進行體驗學習，除了進入劇場聆賞禮儀和衛武營廳院特色介紹，更邀集國內外專業團隊演出，讓學生於衛武營全台唯一葡萄園式音樂廳，體驗國際級的演出感受。

衛武營藝術總監簡文彬表示，衛武營不僅是世界級的劇院，也是鄰近縣市重要的藝文發展匯集平台，讓南北失衡的藝文發展拉近距離，在教育、文化平權上扮演重要角色，透過產官學合作，推動藝術教育、綜合性美學，在南台灣的基礎、中等教育上的普及與扎根。

教育部師資培育及藝術教育司司長鄭淵全指出，教育部期望透過美感教育計畫，改變教室的風景，翻轉學校的藝術和美感教育，加強與生活連結，讓學生和藝術場館有密切的互動，從衛武營擴散到其他場館。

文化部藝術發展司司長張惠君表示，文化部推動藝術家進入學校，這次美感教教育計畫把教室搬到衛武營，讓衛武營成為最大的教室，學生體驗世界級的表演藝術場館，包括獨特的建築結構、廳院，以及專業的藝文節目，讓學生發掘自身不同的可能，培養出未來的藝術家或是藝文愛好者。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法