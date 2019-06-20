調查10家廉航 消基會；當心退票找無人、退無錢

2019-06-20 11:39

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣廉價航空市場逐年成長，已有23家業者有飛航台灣，每年旅客人次達902萬，消基會董事長雷立芬，雖然廉航服務內容較少，但不代表就能減少消費者保障，特別是在退票方面；因此，特別針對在台灣業務量較高的10家業者進行調查，發現台灣虎航身為國籍唯一的廉價航空，但給國內旅客的保障，卻比韓國籍易斯達航空、德威航空還差，像是台虎僅限旅客死亡才能退票，兩家韓國籍皆可退票。

消基會今日舉辦「廉航機票權利廉價，找無人退無錢」記者會，現場公布調查台灣虎航、香草航空、亞洲航空、樂桃航空、香港快運航空、捷星航空、易斯達航空、德威航空、酷航、越捷航空退票機制的結果；消基會副董事長陳智義表示，調查後發現，廉航相關權利義務還停留在遠古時代，對消費者保護顯然是不夠。

陳智義指出，旅客因故無法搭乘、航空公司因航班調度或機械故障取消航班等，易斯達航空、德威航空可退票，但單趟需收取1500元至1800元手續費；台虎、香草、亞洲、樂桃、香港快運、樂桃的經濟艙等，機票、加購項目均不退款，僅能退機場稅；捷星亞洲、越捷則是連機場稅都不能退。若因天災、恐攻等不可抗力因素，或是購買捷星亞洲、香草、樂桃的高階票種，雖多可申請退票，但很多要視個案退款，或僅能退點數或代金券，讓旅客在180天內再購買該航空機票，這樣的規定並不合理。

廉價航空票價組成複雜，除機票外還涵蓋稅收、燃油費、加購項目等，消基會指出，以實際購買香港快運機票為例，一張台中－香港機票，總價為4218元，當中票價2288元、機場稅500元、燃油附加費350元、標準座位140元、20公斤行李托運費940元，若要申請退票，僅能退機場稅，且還需支付約400元的手續費，消費者實際拿到的退款不到100元。

陳智義表示，航空公司訂定禁退條款，法律上屬於違約金性質，依據「民法」252條規定，廉航將票價全額當做違約金並不合理，像是屬代收性質的機場稅，還有未使用的行李託運、機上餐食，都應屬於可退款項。

消基會調查中還發現，香草、樂桃、捷星、酷航、越捷在台灣均未成立分公司，是交由旅行社做為代理商，陳智義表示，發生消費爭議時，通常透過代理商都無法順利解決，最終只能打越洋官司。因此，建議主管機關應訂定「國際線航空城客運送定型化契約應記載與不得記載事項」，明確規範退票相關規定；在此之前，呼籲消費者盡量減少與廉航交易避免可能的爭議，不得已時盡量選擇台灣業者，以利未來發生爭議時，可立即找到申訴對象。

對於遭指旅客保障比外籍廉航還差，台灣虎航回應，台虎為低成本航空，營運模式皆詳載於運輸條款中，並公開於官網上，旅客可詳閱相關說明後，再進行選擇。

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