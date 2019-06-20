不只中暑！天氣炎熱 恐引發致命心肌梗塞

2019-06-20 11:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕天氣一天比一天熱，走在戶外就像在烤爐，不過除了中暑，天氣炎熱對有心血管疾病的病患更致命，因血液缺水、心臟負擔大，更可能引發心肌梗塞。

國民健康署發出警告，提醒因近日氣溫升高，人體血管擴張、血流量比平時增加，導致心臟負擔變大，再加上夏天流汗，身體水分蒸發讓血液變得濃稠，容易出現冠狀動脈堵塞，嚴重時會導致心肌梗塞，而脫水現象也會讓心跳加速，容易引發心律不整或心臟衰竭。

國健署也指出，缺乏規律運動、不健康飲食所引起的三高（高血壓、高血糖及高血脂）、過重或肥胖、吸菸、嚼食檳榔及過量飲酒等問題，都是心血管疾病的主要危險因子。

炎熱夏天如何「護心」？除了健康飲食、適量多次飲水外，還要規律運動、戒菸、定期健檢和控制三高。

國健署提醒，除了要預防中暑外，有三高或心血管疾病的民眾，如果出現胸悶、左前胸或上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難、心悸、冒冷汗等症狀，可能是心臟病徵兆。

國健署也提醒，男女症狀不同，女性常會出現噁心、手麻、背痛、呼吸不順等。若有類似症狀，要盡速離開高溫的環境、設法降低體溫如鬆脫衣物、用水擦拭身體或搧風等，並飲用加少許鹽的冷開水或稀釋的電解質飲料，以最快的速度就醫。

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