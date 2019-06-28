台灣工藝片》和阿嬤的約定 她把自己和「春仔花」纏繞在一起

2019-06-28 14:11

〔記者周采薇／宜蘭報導〕「阿嬤，我會把這項東西傳下去」一句在心裡默默對阿嬤的承諾，陳惠美20年來致力於推廣「春仔花」，並成為台灣第一位纏花工藝的保存人。她說：「很辛苦，但是我覺得值得」。

纏花工藝又名「春仔花」，在閩南語中和剩餘的「剩」同音，象徵著年年有餘，是台灣早期結婚嫁娶的必備髮飾。纏花是利用絲線不斷纏繞紙片，以唇型紙片為基礎，變形成不同的花樣。每一個不同的花形都有其含意，新娘子配戴的石榴花代表多子多孫；福祿壽是給婆婆戴的，鹿和烏龜有長壽的含義。陳惠美說她第一次看到春仔花的時候覺得非常驚艷，就拜託當時高齡90歲的謝陳愛玉阿嬤開班授課。愛玉阿嬤教了短短半年就辭世了，在喪禮上，陳惠美對阿嬤許下承諾，會把「春仔花」傳承下去。

剛開始陳惠美開了一間春仔花店，她告訴店長業績絕對不能掛零，5塊10塊都好。每天快到五點關門前，就看到店長守在門口眼巴巴地看著外面，擔心業績掛零。陳惠美說：「那時候真的很辛苦，都不敢去想錢的東西」。

後來陳惠美開班授課，收了從全台各地來的學生，漸漸的把春仔花推廣出去。她將傳統纏花髮飾，做成耳環、項鍊、吊飾，甚至是掛畫，賦予纏花新生命。她說：「老東西會什麼會失傳，就是因為沒有跟大環境結合」。抱著這樣的理念，陳惠美的學生越收越多，學成後也出來自己教課，春仔花就這樣開枝散葉，慢慢的開始被人知道。

70歲的陳惠美，今年8月要舉辦個展，她說目前已經完成階段性的任務，也兌現了當初和阿嬤的承諾。但是纏花對她來說，是一輩子的功課。

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