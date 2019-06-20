「梯形存錢」半年湊旅費 偏鄉童畢旅搭飛機圓夢

2019-06-20 09:36

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉蓬萊國小畢業生繼克服挑戰師生接力攻頂大霸尖山拿畢業證書後，近日又完成「存錢120天圓畢旅夢」的計畫，全校14名畢業生在班導師章雅嵐的鼓勵下，以1天存1元、2天存2元的梯形存錢法，順利湊足7000多元旅費，實現搭飛機至澎湖的夢想，眾人在燦爛煙火共唱畢業歌，也成為永生難忘的回憶。

「有搭過飛機的請舉手。」章雅嵐在課堂上發問時，發現舉起手的學生寥寥無幾，當課文內討論到坐飛機的經驗時，多數學生都充滿好奇，於是章雅嵐提議，六年級的畢業旅行一同搭飛機至澎湖玩。

然而搭機旅遊首先得克服旅費問題，偏鄉學校孩子難以一時籌足旅費，於是章雅嵐提出「梯形存錢法」，經估算澎湖3天2夜旅費每人大約需7150元，學生們第1天先存1元，第2天存2元，以此逐日遞增，加上過年收到的壓歲錢，讓他們在半年內存下7260元。

今年3月，章雅嵐與全班學生一同興奮「殺豬公」，從撲滿取出眾人平常省下買零嘴、休閒娛樂花費的積蓄，正式達成畢旅經費目標，6月12日開心搭乘飛機前往澎湖，初次體驗搭機的學生們互相緊握雙手，興奮之情溢於言表。

14名畢業生足跡踏訪澎湖馬公、七美、望安，並在夜晚並肩坐在一起仰望天空，欣賞璀璨煙火，高聲唱著畢業驪歌，也互許祝福，場面溫馨感人。

校長林恩惠表示，這次畢旅由學生們自籌旅費，不僅藉此養成儲蓄良好習慣，也讓學生們得以順利圓夢，而全體家長大力支持構想，也成為這趟旅程最堅強的後盾，讓師生們都獲得一次永生難忘的回憶。

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