為小提琴家慕特代打 台音樂家黃俊文演奏莫札特

2019-06-20 05:00

〔中央社〕為小提琴女神慕特代打，台灣旅美小提琴家黃俊文將與維也納愛樂、柏林愛樂兩團菁英樂手組成的「維也納-柏林室內管弦樂團」演出莫札特「第四號小提琴協奏曲」。

美國科羅拉多「安可！韋爾國際音樂節」（Bravo! Vail Music Festival）今天發佈新聞稿表示，由於慕特（Anne-Sophie Mutter）行程問題，趕不及22日到音樂節演出，音樂節臨時邀請黃俊文（Paul Huang）替代慕特演出，但是慕特23日仍會現身音樂節。

黃俊文表示，能為他從小到大非常景仰的小提琴家慕特代打上陣，「這是我莫大榮幸」。這次樂團是由維也納愛樂及柏林愛樂首席團員們組成的無指揮樂團，黃俊文將與名家們一起合作莫札特「第四號小提琴協奏曲」。

這也不是黃俊文第一次代打，2014年黃俊文就因為幫小提琴家宓多里（Midori Goto）代打，與大師史拉特金（LEONARD SLATKIN）率領的底特律交響樂團合作西貝流士「小提琴協奏曲」，溫暖又精湛的琴藝為他開啟北美的演奏生涯。這也證明，機會是留給準備好的人。

29歲的黃俊文是繼林昭亮之後打進美國主流樂壇的台灣小提琴家，外表斯文，但琴音深具爆發力，他出生台南，13歲赴美國就讀茱莉亞音樂學院先修班，師事姜孝與李宜濠，求學期間陸續獲得美國YCA國際青年藝術家首獎，18歲拿到瑞士汐昂國際小提琴大賽冠軍。

2015年黃俊文拿到艾佛瑞‧費雪事業獎，2017年獲林肯中心新銳藝術家獎，也為他美國音樂事業奠定基礎。2017年與指揮家葛濟夫在聖彼得堡首度合作，成為該年白夜之星音樂節唯一獲邀的台灣獨奏家。

黃俊文代打後下一個行程即將返回台灣，與國家交響樂團合作巴爾托克「第一號小提琴協奏曲」，台灣鄉親將可以親自聽見這位台灣之光的成熟琴音。

NSO總監系列「璀璨雙城2─奧匈霞輝」音樂會將於6月28日舉行，地點在台北國家音樂廳，由音樂總監呂紹嘉擔任指揮，曲目包括巴爾托克「舞蹈組曲」以及「第一號小提琴協奏曲」，其他則是布拉姆斯「海頓主題變奏曲」以及貝爾格「三首管絃樂作品」。（編輯：林治平）

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