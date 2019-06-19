彰化向日葵學園畢典 畢業生急找這位「媽媽」

2019-06-19 20:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕專門收容中輟生的彰化縣向日葵學園今天舉辦畢業典禮，今年共有4名女學生畢業，她們上台表演陶笛、演唱詩歌，露出青春風采與自信，令觀禮家長無不動容，不過，這群學生事後卻急著找一位「縣長媽媽」，前彰化縣長夫人劉慧如，原來每年畢業當天，她都親自到場給予每位畢業生擁抱，已成傳統，今年缺席，令不少學員大喊可惜。

劉慧如說，雖然現在身分不是擔任縣長媽媽，私下還是會去關心，會再找時間約畢業生吃飯。

向日葵學園是彰化縣政府委託基督教青少年福利促進協會承辦的中介教育園區，安置縣內中輟生，針對個別學生的需求，提供必要的教育與輔導。劉慧如於夫婿前彰化縣長魏明谷任內，每年都以縣長媽媽身分參與畢業典禮，帶領學員唱完詩歌後一起擁抱痛哭，氣氛感人，每年畢業都讓學員都充滿期待。

劉慧如說，她擔任縣長夫人期間，往年6月畢業季，她都只參加向日葵學員的畢業典禮，今年身分不再，考量縣府單位也會派人，才不便前往，加上已經提早排好訪視弱勢戶行程，無法抽身，否則她真的很想去啊！

劉慧如說，向日葵學園孩子比一般小孩更需溫暖關心，她經常前去關心，她們也喜歡稱她「縣長媽媽」，不管現在身分如何，還是會抽空去探望鼓勵她們，會再找一日找畢業生吃飯，一個個擁抱，不會讓她們失望的。

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