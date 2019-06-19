漁光島日落塔拆除 文化局盼莫忘藝術價值

2019-06-19 20:27

〔記者王捷／台南報導〕漁光島日落沙灘在上個星期因有竹棚倒塌壓死學童案，讓相關部門重視沙灘上的違建問題，著手拆除沙灘上的竹棚，但沙灘上的醒目標的裝置藝術「日落塔」也傳出拆除，令部分民眾覺得可惜，文化局長葉澤山說，這是在漁光島藝術節後預定的計畫，日落塔的創作理念是希望告訴民眾重視環保議題，希望在藝術品撤除後，民眾心中永遠有日落塔，也不要忘記日落塔的藝術價值。

漁光島月牙灣海灘的日落塔，是許多民眾來參觀的地方，在2013年外國藝術家雨果用廢棄蚵棚與其他不屬於沙灘的廢棄物創造日落塔，透過裝置藝術告訴民眾環保的重要，同時也拉抬漁光島的觀光名氣，雖然月牙灣的沙灘顏色鐵灰不如國外的金黃色沙灘，但因為日落塔，月牙灣成為觀光客必來的景點。

因為多了人潮，月牙灣上也漸漸多了水上活動，有部分水上活動愛好者，為方便更衣、休息，在沙灘上同樣以蚵棚搭建小屋，這個月一名學童在月牙灣戶外教學時，為了躲雨站在竹製小屋下，但是小屋突然坍塌，導致學童喪命，相關單位才著手拆除違建，但是同樣是蚵棚製作的日落塔也因此傳出拆除消息。

區長賴青足說，會拆除日落塔，這是與文化局等相關部門考慮安全問題所做得結果，文化局長葉澤山說，其實早在漁光島藝術節時，就曾設計日落塔的外國藝術家溝通，由於該創作是以竹子為結構，日落塔也立於沙灘許多年，因此藝術家也決定拆除，這件藝術品的價值是在傳遞環保，因此利用沙灘上廢棄的蚵棚與不屬於沙灘的廢棄物創作，拆除後希望民眾心中永遠有日落塔，也希望民眾不要忘記日落塔的核心價值。

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