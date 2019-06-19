熱翻！明各地炎熱高溫恐破36度 7縣市紫外線達「危險級」

2019-06-19 21:33

〔即時新聞／綜合報導〕今（19日）太平洋高壓勢力偏強，各地天氣高溫炎熱；明（20）日天氣則與今日類似，各地高溫33到36度，僅清晨、午後有少數地區有零星短暫雷陣雨；另外，明日全台有7縣市紫外線達到「危險級」，提醒民眾特別注意。

中央氣象局預測，明日各地大致為穩定炎熱的天氣，僅清晨中南部沿海地區有零星短暫陣雨，午後西半部山區及東半部地區亦有零星短暫雷陣雨。此外，氣象局也對9縣市發布高溫警報，對雙北、嘉義縣市、台南市和花蓮縣發布黃色燈號，對高雄市、屏東縣、台東縣發布橙色燈號，提醒明日可能出現36度以上高溫，請民眾注意。

溫度方面，明日在西南風沉降及高壓壟罩下，白天氣溫偏高，各地高溫約33至36度，尤其在大台北地區、嘉義地區、南部近山區及花東縱谷有可能達36度以上高溫，台東地區也有機會出現焚風。

紫外線方面，明日宜蘭縣、花蓮縣、台南市、高雄市、台東縣、屏東縣、澎湖縣為「危險級」；其餘全台各縣市皆為過量級。提醒民眾避免長時間在戶外活動，尤其中午前後紫外線指數最高，外出時應注意防曬並多補充水份，以避免中暑。

空氣品質方面，明日受西南風影響，北部仍位於下風處，易累積污染物；西半部地區夜間風速偏弱，擴散條件稍轉差；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部空品區及馬祖地區為「普通」等級。

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