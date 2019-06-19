單親媽葡萄賣不出去 修平科大伸援2天賣出500箱

2019-06-19 18:36

〔記者陳建志／台中報導〕彰化大村鄉賴姓婦人，先生幾年前突然去世後，獨自守著6分地的葡萄園扶養4個小孩，並扛起債務，卻因沒有銷售通路，去年收成的葡萄有一半賣不出去，還要借貸過生活，近日葡萄收成又有900箱賣不出去讓她愁眉不展，修平科大大學社會責任計畫辦公室得知，透過臉書和群組發佈此訊息，並透過學校「霧太達利安心家」平台，2天就幫忙賣出500箱，加上得知訊息主動聯繫購買順利完售，今天到修平科大交貨，感謝學校的幫忙。

修平科大大學社會責任計畫辦公室主任李文明表示，學校設置「霧太達利安心家」平台，長期協助農民銷售有機、產銷履歷及安全認證的友善農產品，目前有100多位農民透過此平台銷售農產，並設置10多個取貨站取貨。

李文明說，幾天前得知彰化大村鄉的賴姓婦人，先生幾年前突然過世後，獨自守著6分地的葡萄園，一肩扛起400萬的債務，並扶養4個尚在唸書的小孩，卻因沒有銷售通路，去年收成的葡萄有一半沒賣出去，最後還要借貸15萬元過生活，近日葡萄又收成，看著900箱賣不出去的葡萄憂心如焚。

李文明說，得知後13日晚上7點多，將賴女的狀況貼上臉書，以及學校的群組，請大家認購，並透過「霧太達利安心家」平台接單，結果網友反應熱烈，短短2天此平台就幫忙售出500箱，加上有民眾得知自行向賴女訂購，900箱全部完售。

今天賴女將其中200箱訂購的新鮮葡萄送到學校，對於學校的幫忙相當感動頻頻感謝，修平科大主秘吳東昇則感佩賴女展現出的堅強生命力，並以「歡喜付出、用心關懷、生活最精彩」與師生共勉；李文明也答應，以後將持續和她合作，提供通路協助販售葡萄。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法