桃園拉警報！新屋首見秋行軍蟲成蟲 噴藥防治

2019-06-19 18:05

［記者許倬勛／桃園報導］蟲害危機升高！桃園市新屋區某玉米田出現秋行軍蟲成蟲（蛾），為桃園出現成蟲首例，市府啟動第二階段防治計劃，不再掩埋或焚燒植株，直接噴藥殺蟲。

這處玉米田約2.3公頃，16日農友在照料作物時，發現葉片遭啃咬、佈滿小洞，細看赫見褐色蟲影蠕動，懷疑是秋行軍蟲幼蟲，趕緊向桃園農改場通報。

農業局農務科長洪彩燕說，當天下午派員會同桃改場、行政院農委會動植物防疫檢疫局人員到場做形態鑑定確認後，立刻就掛上誘蟲盒，次日果然捕獲成蛾一隻，防檢人員不敢大意，按標準程序採樣檢體、剷除農田、燒毀作物，同時啟動第二階段防治措施。

農業局表示，因為已經成蛾，為避免蟲害擴大，配合中央政策，對發現秋行軍蟲成蟲的農地用黃色警戒線劃定管制區範圍，針對區內所有植株進行「強制噴藥」，輪流使用賜諾特、諾伐隆、氟大滅、剋安勃、護賽寧、依芬寧、硫敵克、蘇力菌等共11種藥劑，避免害蟲產生抗藥性；此外，未來不再做第一階段所要求的3個月管制，僅對受侵入的田地作物管制到採收時，藥效過後農民仍可採收作物，較不影響食安，呼籲農民發現疑似蟲體須儘速通報。

種植有機玉米超過20年的楊梅鄭姓農友說，她擔心政府強制噴藥，恐讓經營多年的商譽毀於一旦；對此農業局則說，有機農民可用苦楝油和蘇力菌進行防治，如因配合秋行軍蟲的防疫作業而使用化學藥劑，可事先通知驗證公司，不會影響驗證資格。

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