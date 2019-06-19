黑白條紋「小瓢蟲」叮咬 22歲男過敏休克險送命

2019-06-19 18:39

〔記者王俊忠／台南報導〕22歲蕭姓男子於8日下午在南市北區大興街附近工作時，被不明小蟲叮咬手背，不久叮咬處迅速紅腫，蕭男稱出現急性過敏性休克昏迷，送到奇美醫院急救挽回1命。蕭男表示，叮咬他的是1隻外觀疑似瓢蟲形狀、背部黑白條紋的小蟲，呼籲民眾小心。

據了解，22歲蕭姓男子於18日下午2點多，在南市北區大港國小附近大港街工作時，突然飛來1隻外觀疑似瓢蟲形狀、背部有黑白條紋的小蟲飛停在手背上，他忽然感到刺痛一下、順手把蟲撥開，不久被咬的手背紅腫起來，自己呼吸也困難急促，消防局獲報立即出動救護車，將蕭男送往奇美醫院急診。

蕭男友人表示，蕭男被送上救護車時已昏迷，醒來人已到醫院，蕭男一度發生過敏性休克，幸好經急救後甦醒，到當天下午5點多，確認無大礙才出院回家休息。因為蕭男疑被不明昆蟲叮咬才發生急性過敏性休克，由於該蟲已找不到，無法送交衛生單位鑑定是什麼昆蟲。

其後，立委陳亭妃有接獲陳情，協請環境衛生噴藥消毒外，因為案發地附近有大港國小、補習班、幼兒園，孩童很多，蕭男友人提醒民眾或家長要小心注意這種可疑的黑白條紋「小瓢蟲」，如有發現請不要靠近，以免遭叮咬發生危險。

奇美醫院表示，這位患者被送到醫院時意識清楚、有睜眼反應、說話動作都正常，似乎沒有到休克程度，但是有過敏狀況（呼吸困難、無法走路），如果過敏拖太久有可能引發過敏性休克，因為任何人都有可能發生過敏性休克，任何物質或昆蟲叮咬都有可能。

奇美醫院說，一般發生過敏性休克時，醫師會給予氧氣及輸液，抗組織胺、類固醇（若較嚴重會給腎上腺素），後續觀察病人狀況， 如病情嚴重可能需要住院。至於在醫院外遇到過敏性休克的病人，如皮膚紅腫、眼腫等，應儘速就醫；若已發生過敏性休克，身邊如果有氧氣可提供給病人；若沒有也請盡速就醫，已知自身對於什麼食物會過敏，也要謹慎防範。

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