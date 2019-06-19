醫療升級！中壢老字號新國民醫院與北醫簽約合作經營

2019-06-19 17:50

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區在地50年老字號的新國民醫院院長吳運東（82歲），長年推動台灣加入世界衛生組織（WHO）及參與世界衛生大會（WHA），曾獲蔡英文總統二度特聘為無任所大使（前總統陳水扁時期也曾擔任無任所大使），為了提供桃園市民醫學中心等級的優質醫療服務，順應時代潮流趨勢，與台北醫學大學簽訂合作經營簽約儀式，希望創造「民眾、新國民醫院與北醫大」三贏的局面。

吳運東19日受訪表示，新國民醫院成立的宗旨原本為提供桃園地區民衆優質的醫療服務，此次與北醫大的合作，可說是新國民醫院進步的2.0里程碑，深信未來必能提供市民更優質的醫療服務。

吳運東説，醫院內部在近日即將展開短期整修，最新的儀器設備及優秀的北醫大醫療人員也在近日陸續進駐，新國民醫院將成為北醫大在萬芳、雙和及北醫等三家醫院之後的第四家合作經營醫院，為桃園市民提供台北醫學中心等級的一流醫療服務，請大家拭目以待。

吳運東的爺爺吳榮棣是前清秀才，從福建永定移民落籍中壢，育有8子鴻森、鴻麒、鴻麟、鴻爐、鴻勳、鴻蒸、鴻煎、鴻烹。其中鴻麒、鴻麟是攣生兄弟，吳鴻麟曾任改制前的桃園縣長，吳鴻麒卻在228事件中死於槍下；吳運東是吳鴻森的四子，父親與三叔吳鴻麟都學醫，後開設中壢醫院，他的堂弟吳伯雄（國民黨榮譽主席）是吳鴻麟之子，兩人從小玩在一起，兄弟情誼濃厚。

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