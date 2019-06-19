是真的！ 國小綠屋頂降溫 少了4成冷氣用電

2019-06-19 16:55

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市環保局推動綠屋頂節能降溫改造計畫，選定文元國小教室建造綠屋頂種植香草等植物，今天舉辦成果發表會。經裝設溫度監控系統檢測溫差，有綠屋頂的教室天花板溫度，比未綠化水泥屋頂的天花板溫度，少了6.3-7℃，估計綠屋頂教室的冷氣用電可減少約40％，具有隔熱降溫又省電的功能。

環保局長林淵淙今天與北區區公所主任祕書蔡佳甫及文元國小校長李貞儀帶領的學校師生、志工等多人舉行成果發表會，透過溫度監視系統目睹教室屋頂溫度的變化，見證綠屋頂的降溫成效。

環保局表示，今年共輔導文元國小等5單位打造綠屋頂，綠化總面積734平方公尺。連同2017年輔導的8處綠屋頂533平方公尺，綠屋頂總面積共達1267平方公尺，預計每年可節省9.3萬度用電。

林淵淙表示，從展示的數據來看，屋頂綠化第一個好處就是節能減碳，減少40％冷氣用電量。其次是下大雨時，可降低6成至8成的暴雨逕流，減輕雨水流到市區下水道的負荷；第三是納入環境教育，成為學童親近自然的校園生態棲地。

校長李貞儀表示，綠屋頂採用環保局建議的「薄層綠化」模組，綠化面積91平方公尺，底部的蓄排水板總蓄水量可達13.5公噸，暴雨時有助減少地面逕流，種植的香草植物、甜菠菜採有機無毒方式栽培，未來將利用綠屋頂教導食農、節能、生態環境等課程，培養學童愛護環境及生態永續觀念。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法