中市違規佔用親子停車格 6/29起開罰1200元

2019-06-19 17:39

〔記者黃鐘山／台中報導〕公共停車場應提供孕婦及親子停車位，台中市去年率全國之先推行親子停車格，市議員今（19）日於議會質疑常見佔用情形，親子停車並不方便，要求市府處理違規車輛；交通局長葉昭甫表示，6月29日起，違規佔用將依法罰鍰600元至1200元。

立法院2015年通過兒少法修正案，規定公共停車場應設孕婦及親子停車位，交通部去年6月公告孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法，要求一定規模的公共停車場，需設2％的孕婦親子車位；台中市率全國之先推動，規劃路邊停車格也設置親子專用格，並發送優先停車位識別證。

市議員陳本添、李榮鴻及羅廷瑋表示，雖然設有親子停車格，但一般車輛駕駛人圖一時方便，違規佔用情況普遍，要求市府正視此情況，落實停放規則，讓親子停車格給真正有需要的家長及孕婦使用。

葉昭甫表示，交通局除於各公共場所依規設置足額親子車格，另針對幼兒園、小兒科診所等親子停車需求較高場所加碼增設，目前全市路外與路邊停車場已設有1818個親子車格，今年新版孕婦或兒童健康手冊都附有親子停車證。

他說明，使用親子車格應將專用停車證出示在車內擋風玻璃明顯處，以利管理人員查核，自6月29日起，違停親子車格者將處600元至1200元罰鍰。符合親子停車證卻未領取的民眾，可至交通局、新市政大樓及陽明大樓櫃檯或本市各區衛生所申辦。

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