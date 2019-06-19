南投夏日小鎮漫遊農村深度旅行新品發表，爭取國旅大餅

2019-06-19 16:52

〔記者佟振國／南投報導〕暑假將至，為爭取國內旅遊甚至國際旅客到南投縣大埔里地區旅遊，在地產官學界通力合作，推出2019南投夏日風情水沙連產業博物館之旅－小鎮漫遊農村深度旅行，規劃包括農業體驗等6大軸線，再搭配在地優質旅宿、餐廳，並媒合全台約40家旅行社為平台規劃遊程，行程豐富且距離相近，免去舟車勞頓，讓遊客輕鬆暢遊。

南投夏日風情水沙連產業博物館之旅今於埔里鎮牛耳藝術渡假村舉行新品發表暨旅行業媒合會，特別結合日月潭國家風景區管理處、水保局南投分局、國立暨南國際大學，以及大埔里觀光發展協會等多個社團，結合產官學界之力共同推動。

埔里、國姓、魚池3鄉鎮的40家特色產業也一改以往單打獨鬥的經營模式，根據性質、特色進行整合，規劃6大軸線，包括茭白筍、香菇、蜂蜜、苦茶油、嘉寶果等農業體驗線，桃米生態村、木生昆蟲館的生態見學線，巧克力、微型手創聚落、紙教堂的特色主題線，中台世界博物館、龍南漆器、廣興紙寮等文化工藝線，國姓咖啡與魚池紅茶線，以及水保局輔導產業，再搭配在地優質的旅宿、餐廳，從特色遊程到食宿一應俱全。

大埔里觀光發展協會指出，埔里、國姓、魚池地區有許多特色產業，但因規模不大，業者單打獨鬥往往心有餘力不足，希望透過產官學界通力合作成立平台，發揮最大力量，遊程多元豐富，又能透過導覽解說兼具深度，且地點相近，遊客也能避免舟車勞頓之苦，讓遊客把時間花在遊程中而不是車程上。

這次更媒合全台約40家的旅行社，透過專業人員實地踩線體驗，規劃3天2夜或2天1夜的套裝行程，遊客根據需求加以選擇，旅行社業者也樂見地方積極開發觀光亮點，畢竟日月潭等大型指標景點，國人甚至國際旅客已耳熟能詳，若能開發周邊農村、社區深度旅遊，讓遊客持續有不同體驗，活絡國旅市場。

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